Esküvőkiállítás a Balaton Színházban: bemutatták, mi teheti még szebbé a nagy napot

Csak a képzelet szabhat határt annak, hogy mi minden teheti emlékezetesebbé az esküvőt.

Számos ötletet kaptak ehhez a látogatók a Balaton Színházban szombaton. Az intézmény idén is megrendezte az esküvőkiállítást, melynek célja, hogy bemutassa a térség esküvői szolgáltatóit, s hogy felhívja a figyelmet: a színház is lehet esküvői ceremónia és lakodalom helyszíne. Csengei Ágota igazgató elmondta, hogy minden olyan szolgáltató bemutatkozott, amely színesítheti a nagy napot. A közönséget divatbemutatók is várták.

A kiállításon dolgozó mesterkozmetikustól megtudtuk: az esküvői make-upnál sok mindenre kell figyelnie a sminkesnek.

– A ruhára, a személyiségre és arra is, hogy milyen lesz az esküvő stílusa, színvilága. A trendek is nagyon befolyásolják, hogy milyen sminket szeretne a menyasszony – sorolta Loch-Temleitner Tímea.

A házasulandó hölgy számára az egyik fő kérdés: milyen legyen a ruha? Keszthelyen több szalon felvonultatott különféle stílusú menyasszonyi öltözeteket.

– Egyre inkább a letisztultabb ruhák felé veszi az irányt az esküvői divat, hiszen nagyon sok helyszín természetközeli, vízparti, erdei. Viszont megmaradt az igazi hercegnős, kastélyos, nagy szoknyás stílus is – összegezte Fábiánné Figder Nikolett, egy keszthelyi esküvői szalon tulajdonosa. A vőlegény számára is sokféle lehetőség adódik.

– Az urak öltözetének összeállítása ugyanannyi időt vesz igénybe, mint a menyasszonyoké, hiszen számukra is ugyanolyan fontos ez az esemény. Sokféle szín, gallér, gombolás, mandzsettatípus közül választhatnak – mondta Fülöp-Bornemisza Szilvia, aki egy ajkai szalon kínálatát mutatta be.

Általában az öltözékhez is igazodik a dekoráció és az elmaradhatatlan menyasszonyi csokor. Talán meglepő, de a választás első szempontja általában nem a virág fajtája, sokkal inkább a színe – tudtuk meg egy keszthelyi virágüzlet standjánál.

– Formailag a természetes, kevésbé szabályos elrendezésű, sok zölddel díszített csokor divatos manapság. Színekben kicsit szakítanak a pasztellel, inkább az intenzívebb narancs, a citrom, a piros, a kék, a lila és ezek vegyes megjelenése jellemző a csokrokban – tájékoztatott Kozmányi Csaba.

Az esküvőn a finomságok is nélkülözhetetlenek. Míg az aprósütemény közül a hagyományosak a kedveltek, a torták különlegesek, ízben és díszítésben is. Kerülhet az emeletes édességre gyöngy, szalag vagy csillámos réteg is.

– Szinte mindig van egy gyümölcsös és egy csokis torta, de mindenképpen a különlegeseket választják a párok. Például népszerű az epres mascarpone, de nemrég készítettünk tokaji borkrémhabosat is – mesélte Pliskó Józsefné, egy keszthelyi cukrászda tulajdonosa, aki azt tapasztalja, hogy egyre nagyobb az igény a mentes desszertekre is.

Dekorációkészítő, fotós, szertartásvezető, esküvői lemezlovas és sok más szolgáltató mellett olyan is jelen volt, aki a pár egymáshoz való kötődését erősíti. Figder Judit coa­ching interaktív workshopokat tart menyasszonyoknak és jegyespároknak.

– Aki magát megismeri, másképp tud a párjára és kapcsolatára rátekinteni. Fontos kérdéseket dolgozunk fel: például hogy honnan jövünk, hol tartunk most és hova megyünk – mondta a házasságra hangoló módszerről.