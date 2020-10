Élményekben gazdag családi kirándulások – készen állsz a kalandra?

Bár az ősz a bekuckózás időszaka, a természeti táj rengeteg csodát rejt magában, miért maradnál hát otthon?

2020. november 14-15-én és november 21-én is számítunk rád és a szeretteidre egy-egy szervezett túra keretén belül Bükkalján, illetve a Balatonnál. Mindkét alkalommal lesz minden, amitől igazán felejthetetlenek és izgalmasak lesznek a családi kirándulások – csodaszép táj, finom ételek, ízletes borok különleges programok és jó hangulat.

Gombásztúra a Bükkalján – 2020. november 14-15-én

Bükkalja egy igazán páratlan hely, ahol újra és újra megelevenednek a magyar hagyományok. Egykoron a pincék és a lakások is sziklába vájva épültek sok izgalmas történetet őrizvén. A hely egyben borvidék is, ahol az ország kiváló borai készülnek. A kovácsmesterség és a kőfaragás is élő foglalkozás itt, a mesteremberek pedig mindenkit szívesen látnak az alkotóműhelyükben, ahol meg is mutatják, hogyan dolgoznak. A Bükkaljánál jobb hely nem is kell a borkóstolással egybekötött családi kirándulásokhoz. A gombászkodás mellett időt szakítunk a barlangba vájt pincék és lakások megtekintésére is. Megkóstoljuk a hely gasztronómiai különlegességét, a szomolyai cseresznyés sütit, amit helyi borokkal öblítünk le. Átsétálunk Noszvajra, meglátogatjuk a helyi alkotóműhelyeket, lesz borkóstolás, és bográcsos ételek fogyasztására is lehetőség nyílik.

Szarvasgombás kolbásztöltés a Balatonnál – 2020. november 21-én

Hasonlóan változatos élményprogram vár rád a Balaton-felvidéken, Hegyestű közelében is. A DisznovagArt programsorozat különlegessége, hogy a gasztronómia a művészettel párosul ezen a napon. Egy igazi disznótoros reggelivel nyitunk, majd a délelőtt folyamán lehetőség nyílik a malac feldolgozásában. Az ebédünk frissen sült pecsenyehús lesz, vacsoránál pedig kemencében sült disznóságok, húsok, szalonnák, kolbászok kerülnek tálalásra. A nap folyamán túravezetővel irányított sétára invitáljuk a résztvevőket, ahol elénk tárul a természeti táj egészen káprázatos látványa. Ezt követően sor kerül a szarvasgombás kolbásztöltésre és egy tájképfestő workshopon is részt lehet venni, melynek vezetője egy környezetkultúra tanár és kreatív dizájner lesz. Napközben forralt bor fogyasztásra is lehetőség nyílik. A családi kirándulásokhoz hűen a fiatalabbak és az idősebbek is megtalálhatja a kedvükre való programot.

Ha érdekelnek a programok, akkor látogass el a weboldalunkra a bővebb információkért. Ha pedig úgy döntesz, hogy velünk tartasz, akkor mielőbb add le a jelentkezésedet, hogy bebiztosítsd a helyedet. Mi számítunk rád, reméljünk veled és a családoddal is találkozunk!