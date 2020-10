Az alma mentése: kompót, csatni, ivólé

Az idei nem az almák éve, állítólag az elmúlt 20 esztendő legrosszabb almatermését szüreteljük.

A kora tavaszi fagyok már az ébredező rügyeket megtizedelték, a kevés túlélővel pedig a későbbi mínuszok bántak el. Egyébként még a korai őszi fagyok is rontják a gyümölcsfák fagytűrő képességét, olyankor ugyanis a levelek ráfagynak a hajtásokra, a fa nem tud felkészülni a télre, elégtelen a szénhidrát és tápelem tartalékolása. A megfelelő minőségű terméshez az almafa évi 700-800 milliméter csapadékot igényelne, ráadásul egyenletes elosztásban, ezzel szemben jóval kevesebbet kap, azt is a kiszámíthatatlan időjárás kénye-kedve szerinti adagolásban.

Több olvasónkban is megfogalmazódott a kérdés: miként lehetne legalább tartósítással megőrizni valamennyit belőle. Kedves öreghegyi barátaink már évek óta a közeli faluban működő feldolgozóban gyümölcslét préseltetnek a feleslegből. Almalét persze otthon mi magunk saját kezűleg is készíthetünk. Ha a gyümölcs tárolása mellett döntünk, válogassuk át gyakran, a fonnyadozó példányokból vágjuk ki az esetleg romlásnak induló részt, és a gyümölcscentrifugával vagy préssel lehetőleg mindig frissen készítsük a vitamindús italt. Ha nincs masinánk, daráljuk le a gyümölcsöt, majd vászonszűrőn préseljük át, magyarán facsarjuk ki a levét, a nagyobb mennyiségből spáj­zolhatunk is. Az alábbi másik változat kicsit bonyolult, de érdemes kipróbálni: 2 liter vízben elkeverünk 2 teáskanál citromsavat, 2,5-3 kiló almát meghámozunk, kicsumázunk, és feldarabolva máris a citromsavas vízbe tesszük, hogy ne barnuljon meg, majd az egészet egy fazékban puhára főzzük. Egy botmixerrel simára turmixoljuk, hozzáadunk 50 deka cukrot és 3 liter vizet, felforraljuk, majd még forrón gyorsan üvegekbe töltjük és lezárjuk. A sima celofános megoldás ebben az esetben nem jó, mert az üvegeket a csírátlanítás érdekében 5 percre fejre kell állítani.

A családban már nagyanyám idejében is bevett szokás volt, hogy az öregedő gyümölcsből frissen készítették a kompótot, s téli estéken azzal koronáztuk meg a sült krumplis vacsorát. A főzővízbe, hogy a gyümölcs ne barnuljon meg, ezúttal citromlevet tegyünk. A hagyományos almakompót-fűszer a szegfűszeg, az egész fahéj, a vanília és a csillagánizs. A meghámozott és cikkekre vágott almát annyi vízben tegyük fel főni, ami éppen ellepi, a fűszerek mellett ízlés szerint rakjunk bele cukrot vagy édesítőt, esetleg mézet. Az almát csak addig főzzük, amíg egy kicsit áttetsző nem lesz, nem kell szottyá puhítani. Reszelve, dunsztosüvegben nagyon egyszerűen eltehetjük télire a rétesbe, pitébe való almát is, méghozzá cukor és tartósítószer nélkül. A kézzel vagy robotgéppel lereszelt almát egyszerűen steril üvegekbe gyömöszöljük, ráöntjük azt a kevés levet, amit engedett, és üvegenként egy evőkanálnyi citromlével meglocsoljuk, a lezárt üvegeket vagy automatában, vagy egy lábasban háromnegyed részig vízbe állítva a forrástól számított 20 percig kidunsztoljuk.

Sültek mellé almacsatnit készíthetünk. Két kiló meghámozott, felkockázott almát, 2 meghámozott, felaprított vöröshagymát, 10-15 deka mazsolát, 8 deka barna cukrot, 1 kiskanál mustármagot, 8 szegfűszeget, egy kis darab fahéjat, 1 kis darab gyömbért, 1 gerezd foghagymát, 1,5 kiskanál sót másfél deci vörösborecetet egy lábasban türelmesen kevergetve sűrűre főzzük (45 perc), jól záródó üvegekbe öntjük, öt percre fejre állítva csírátlanítjuk – hűtőszekrényben anélkül is hetekig eláll.