Ásványvíz, de milyen legyen?

Az ember számára nélkülözhetetlen dolgok közé soroljuk a levegő mellett a vizet is.

Hajdanán megtette a kút- vagy csapvíz, de ma már rengeteg ásványvizet vásárolhatunk az üzletekben. Csak nem mindegy, hogy milyet. A boltokban kapható, palackozott ásványvizek tartalmának járt utána nemrég Fejér megyei laptársunk.

Mint ismeretes, hazánk Európa egyik legtöbb ásványvízlelőhellyel rendelkező országa, nagy föld alatti vízkészlettel. Az ásványvizek nemcsak a folyadékpótlást szolgálják, de fontos ásványianyag-források is. Többek között található bennük kalcium, magnézium, nátrium, kálium, vas, fluor, klór, cink, foszfor, jód és szilícium. Az első három ezek közül talán a legszámottevőbb – ezekkel foglalkozunk most. A kalcium szükséges a normál csontozat és fogazat fenntartásához, de szerepe van az izomműködésben és a véralvadásban is. Részt vesz az ingerületátvitelben és az emésztőenzimek működésében. A serdülőknek, időseknek, várandósoknak és szoptató édesanyáknak kifejezetten ajánlott a fogyasztása, hiszen ezen csoportoknak nagyobb a kalciumszükséglete. Az elegendő magnéziumbevitel hozzájárul az idegrendszer és az izmok megfelelő működéséhez. A magas magnéziumtartalmú ásványvizek fogyasztása hasznos lehet például menstruációs problémák enyhítésében. Emellett csökkentheti a szívkoszorúér-betegség halálozásának kockázatát és vérnyomáscsökkentő szerepe van. A magyar lakosság az ajánlott nátriumbevitel több mint 2,5-szeresét fogyasztja a 2014-es Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP) eredményei alapján, éppen ezért a nagyobb sóbevitel miatt az egészséges fogyasztók számára is javasolható, hogy az ásványvíz kiválasztásakor inkább részesítsék előnyben a kisebb nátriumtartalmú termékeket.

A természetes ásványvizek jó választást jelentenek a mindennapi folyadékszükséglet kielégítésére, fogyasztásukhoz egészségügyi előnyök is társulnak, de a termékek címkéin feltüntetett ásványianyag-tartalmakat mindig vegyük figyelembe az étrendbe illesztésükkor.