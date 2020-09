Akiket „megfertőzött ” a repülés élménye: közösen szárnyaltak Nagykanizsa felett

Péter történetét már korábban megismerhették olvasóink. Gabriella kislányként édesapja révén kötődött a nagykanizsai vitorlázórepülő klubhoz.

Mivel Péter, ha csak tehette minden repülős rendezvényen részt vett, így ismerkedhettek meg 2014-ben Matkópusztán egy Ultrakönnyű Repülők világbajnokságán, mint rendezvényszervezők.

A repülés élménye Gabriellát is egyből (újra) „megfertőzte”

– Így a közös hobbi, ami összeköt bennünket adott volt – mesélte a hölgy. – Mind a ketten arra vágytunk, hogy valamilyen módon repülhessünk. Szerencsémre 2015-ben Ferinc Vince pilóta navigátoraként versenyezhettem több alkalommal is motoros sárkányrepülővel és autogyro-val, ami még inkább meghozta a kedvem nekem is, hogy pilóta lehessek, akár csak Peti. Vince navigátoraként repülve Európa bajnoki ezüstérmet szereztünk Lengyelországban.

Péter javaslatára 2016-ban a solymári Fly Away siklóernyős egyesületben immár közösen kezdtek siklóernyőzni. Fantasztikus döntést hoztak, és mára már szokásukká váltak a közös repülések. Minden évben legalább egyszer átrepülnek a Balaton felett.

– A szívünknek legkedvesebb Csobáncról átrepülni a Balatont siklóernyővel, majd leszállni a túlparton valamelyik standon, ahol fürdünk egyet és lángosozunk – mesélte. – Közben Péter célirányosan haladt tovább a repülős karrierjében, így a sikeres légiforgalmi irányítói képzés elvégzése után, már lassan 3 éve légiforgalmi irányítóként dolgozik. Amint találkozott a lehetőséggel csatlakozott a Hungarocontrol repülő klubjához, és pilóta jogosítványt szerzett a klub repülőire, motoros vitorlázó gépekre SF25-re és SF36 tipusra 2019-ben.

Természetesen szerelmét tisztelte meg elsőként, mint az első utasának megreptetésével és azóta is legkülönlegesebb repülésekre viszi el. Fantasztikus élményeik vannak már Balaton felett repülésekből, olykor szinte „beleharaptak” a felhők szélébe, körberepültek hőlégballont, s élvezték a kötelékrepülés izgalmait is. Felsorolni sem lehet a rengeteg élményt ez alatt a majdnem egy év alatt, amióta megvan erre a két típusra Péter a szakszolgálati engedélye. Rendkívül klassz ez a két repülő, amivel együtt szoktak repülni, mivel a motor segítségével bárhová elrepülhet az ember, a hatalmas szárnyak miatt viszont siklórepülésben, akár a madarak, állított motorral is magasra lehet emelkedni.

– Legutóbbi repülésünk ötlete onnan jött, hogy Budapestről haza szerettünk volna utazni a családunkhoz, de a hosszú hétvége miatt a Balaton felé haladó dugó kedvünket szegte – mesélte. – Így Peti kitalálta, hogy repülővel menjünk inkább. Gyönyörű, gomolyfelhős időjárás volt, így fel lehetett „tekerni” a felhők alapjáig, és úgy szemlélni a tájat. Kanizsára menet a magasból az északi partot, majd visszafelé alacsonyabbról a délit néztük meg. A kiskanizsai repülőtéren pedig már várt bennünket a család az üzemanyaggal és piknikes ebéddel. Indulás előtt Peti megreptette a testvéremet is, aki persze rendkívül élvezte Nagykanizsát megnézni felülről a felhők közül.