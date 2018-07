A maiak nem adják fel, továbbviszik a nagy álmot

Fiumébe kéne menni, s látni, mi maradt az iparváros hajdani híres üzemeiből. Például Magyarország egykoron legnagyobb dohánygyárából, amely fénykorában két és fél ezer munkást foglalkoztatott. Sokatmondó adat az akkori társadalmi egyenlőtlenségről: a dolgozók többségét alkotó lányok-asszonyok napi keresménye 75-80 krajcár körül alakult, a férfi munkásoké 120-130 krajcár volt.

Ilyesfajta megkülönböztetés a torpedógyárban is létezett, ahol többnyire az erősebbik nem képviselői dolgoztak. A város nyugati végében elterülő, egykoron prosperáló hadiüzem nem éppen épületes látvány. Építészetileg értékesebb a volt tulajdonos, Robert Whitehead korabeli villája, amelyre bőven futotta jövedelméből. E torpedók felkapottságát mutatja, hogy az üzem előtt idegen hadihajók sora horgonyzott, vevőként érkező tábornokokkal a fedélzeten. Még a dél-amerikai államok is innen látták el magukat e hadieszközökkel. Ez volt ugyanis az első torpedógyár a világon az 1870-es évekből, amelynek termékeivel egyértelműen az ellenséges hajók megsemmisítését célozták meg. Az üzemavatót 1875-ben tartották, hogy azután gőzerővel folytatódjon a Luppis János által kifejlesztett, mai napig használatos torpedók gyártása. Ezek a légnyomás elvén működnek. Már az első példányok alkalmasak voltak arra, hogy átírják a tengeri hadviselés történetét. Nem csoda, hogy az Admiralitás (a haditengerészetért felelős szervezet) a kor viszonyaihoz képest csillagászati összeget, 200 ezer forintot fizetett ki az új fegyver szabadalmáért. Luppis Fiume szülötte, az osztrák–magyar haditengerészet tisztje, az önálló hajtással rendelkező torpedó feltalálója. Érdemeiért, a torpedó kifejlesztésében játszott szerepéért Ferenc József császár a vaskoronarenddel tüntette ki, majd 1869-ben nemesi rangra emelte. A torpedógyár még a kilencvenes években is működött, a honvédő háború idején munícióval látta el a horvát hadsereget. Az épület eredetije még áll, ám rendeltetése teljesen megváltozott: többfunkciós célokat szolgál, főként kiállításoknak és hangversenyeknek ad helyet. Mára gyakorlatilag csak a híre és néhány múzeumi tárgy emlékeztet rá.

A sors furcsa fintora, hogy az itteni Ganz-Danubius gyárban készült Szent István csatahajót is egy torpedóvető süllyesztette el, igaz, az olaszoké…

Fiume mindig is multikulturális város hírében állt, az maradt napjainkban is, ám nemzeti érzületű igaz horvát hazafiakkal is büszkélkedhet. Antun Mihanovic (1796–1861) itt vetette papírra a Hrvatska domovina (A horvát haza) című versét, megalkotva ezzel a nemzet himnuszát. Ő egyébként magyarul így írta alá a nevét: ,,Mihanovich Antal fiumei követ”, amely gyakorlatilag kormányzói alkalmazottat jelentett. Abban az időben a közhivatalokban a magyar mellett a német, a latin és az olasz nyelvet használták. Horvátul legfeljebb otthon beszéltek egymással a családtagok. Szóvá is tette ezt Mihanovic, aki síkra szállt az anyanyelv mind szélesebb körű használata mellett az élet minden területén, beleértve közigazgatást és a szépirodalmi alkotásokat is. Ilyen előzményekkel írja meg a nemzet dalát. Létezett az Igazság Pártja, amelyet a papi pályát politikusira cserélő Ante Starcevic alapított 1861-ben, kiadva a jelszót: ,,Ni pod Beč ni pod Peštu, nego za slobodnu i samostalnu Hrvatsku!”, (azaz sem Bécs, sem Pest, hanem szabad és önálló Horvátország!). Ő egyébként kitűnően beszélt magyarul, 1848-ban Pesten szerezett bölcsészdoktorátust.

Fiume ma azon kevés horvát városok egyike, ahol nem tapsoltak a nacionalista húrokat pengető, másutt sportcsarnokokat megtöltő Thompson énekes és együttese fellépéseinek. Az egymás iránti toleranciáról, tiszteletről, a famíliák sokszínűségről szól a horvát novellista, regényíró és fordító Fabio Nedjeljko a sajátos hangulatú rijekai családtörténetében. Az egymásba vegyülés megannyi bizonyítékát adja a Város az Adrián című regénye, amelyet a pécsi Jelenkor Kiadó is megjelentetett. Bár a szerző Splitben született 1937-ben, ám iskoláit Rijekában végezte, így a város kitűnő ismerője. Az említett kötetben másfél évszázad, egy olasz–magyar– horvát család öt nemzedékének története pereg le addig a pillanatig, amikor Fiume olasz lakói végleg elhagyják „az ígéret városát”, és Emília örökre elbúcsúzik élete első szerelmétől…

És még egy példa a sokféleségre: Ödön von Horváth (1901–1938) élettörténete dióhéjban. Fiumében látta meg a napvilágot, osztrák–magyar szülők gyermekének vallotta magát, anyanyelveként a németet nevezte meg. Bár tanult magyarul, ám klasszikusnak számító műveit kizárólag Goethe nyelvén vetette papírra. A horvát lexikonok csak annyit írnak róla, hogy Susakon született. Kisgyerekként családjával 1908-ban Budapestre költöztek, ahol az általános iskola befejezése után az Érseki Katolikus Gimnáziumban tanult. Házitanító is oktatta a magyar nyelvre. 1913-ban követte apját Münchenbe, ekkor tanult meg igazán németül. A mesél a bécsi erdő szerzőjének eme darabját több hazai színház is bemutatta.

Volt időszak, amikor külön pártjuk is volt az itteni magyaroknak. Egyesületük hosszabb kihagyás után, 1994 óta működik ismét. Ennek tizenegy éve elnöke a két nyelven verselő Viola Éva. Fordítóként horvátra ültette Szabó Lőrinc és Gazdag Erzsi költeményeit. A szép nevű elnök asszony a nemrégiben vele készült, két nyelven megjelent interjúban megfogalmazta: ,,Nem állunk le, továbbvisszük a fiumei álmot.” Ezzel többek közt arra célzott, hogy nem mondtak le a régóta dédelgetett Magyar Ház kialakításáról, ahol a két ország üzletemberei találkozhatnának, de lenne benne turisztikai iroda, valamint étterem és kávézó. Terveik megvalósításában a magyar állam segítségére is számítanak, hisz egymaguk kevesek hozzá.

Az anyaországhoz való ragaszkodásukat jelzi, hogy testvérvárosi kapcsolatra léptek Csepellel és Dunaújvárossal, és keresik az együttműködést más anyaországi településekkel. (Folytatjuk).