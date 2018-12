Meglepetésekkel teli új albumát hozza el az Amorphis Magyarországra

Még be sem fejeződött az idei nemzetközi koncertszezon, máris újabb izgalmas események kerülnek az érdeklődés középpontjába. Január végén a rockzene egyik stílus­formáló zenekara, a finn Amorphis ad koncertet hazánkban.

Az 1990-ben az extremitásai­ról is elhíresült death/doom színtérről indult csapat leginkább azzal írta be nevét a rocktörténetbe, hogy az elsők között vegyítették északi folkelemekkel dalaikat. A zenekar második albuma, az 1994-ben kiadott Tales from the Thousand Lakes máig a műfaj egyik alapműve, az azt követő Elegy pedig legalább olyan meghatározó szereppel bírt a színtér alakulásában. Az Amorphis epikus témákkal, az északi folklórban használt dallamvilággal vegyítette addig szokványosnak mondható zenéjét, s ezt főként a csapat első számú dalszerzője, a gitáros Esa Holopainen ötletei alapján. A stílusváltással az énekhang is változott, az extrém metálra jellemző elő­adásmódot egyre inkább felváltotta a tiszta énekhang, ami óhatatlanul tagcserét is maga után vont. 2004-ben az a Tomi Joutsen került az alapító énekes, Pasi Koskinen helyére, akit nemcsak az egyik legjobb torkú, de a legszuggesztívebb frontemberek közé is sorolnak.

Az Amorphis zenei nívóját jelzi, hogy gyakorlatilag nem készítettek figyelmen kívül hagyható albumot, minden egyes lemezüket elismerés övezi. Így történt ez 2018-ban, az áprilisban megjelent Queen of Time a már napvilágot látott éves rockzenei lemezlistákon és egyéb rangsorokban is a legjobbak között található. Nem véletlen, hiszen a korong rengeteg meglepetést tartogatott, többek között a rockzenei színtéren szintén etalonként kezelt Anneke van Giersbergen vendégénekét, emellett szaxofonszólót és a korábbiakat is felülmúló nagy ívű kórusokat. Szintén örömhír a rajongóknak, hogy az album elkészítését megelőzően visszatért a zenekar soraiba az egyik alapítótag, a basszus­gitáros Olli-Pekka Laine is.

Az Amorphis rendszeresen koncertezik hazánkban, így az új album európai lemezbemutató turnéja kapcsán is fellépnek Budapesten, január 25-én a Barba Negra Music Clubban találkozhat velük közönségük. A koncertnek három további közreműködője lesz, a dallamos death vonalról indult, majd zenéjét metalcore-elemekkel vegyítő svéd Soilwork, napjaink egyik legsikeresebb új zenekara, a modern metálos ukrán Jinjer, valamint a német Nailed To Obscurity, amelyik a turnéhoz igazítja új albuma megjelenési időpontját.

