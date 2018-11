ZTE FC: a kettős cél teljesítve

Vasárnap elérte célját a ZTE FC NB II-es labdarúgócsapata, méghozzá duplán. Egyrészt 4-1-re győzött a Monor vendégeként, másrészt a gárda – ahogy Dobos Barna vezetőedző remélte – távolodott az üldözőktől.

A ZTE FC biztosan őrzi második helyét, ami ugyebár az egyik feljutó pozíció. A zalaiak előzhettek volna a 18. forduló után, de ehhez a vasárnap esti Békéscsaba–Gyirmót rangadón hazai sikernek kellett volna születnie. Ám 1-0-ra nyert a Gyirmót.

Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője a találkozó előtt úgy nyilatkozott lapunknak: céljuk, hogy minél jobban eltávolodjanak a mögöttük lévőktől. A ZTE FC jelenleg hat ponttal áll jobban, mint a mögötte helyezkedő Budaörs, Békéscsaba, Kaposvár hármas. Vasárnap Németh Ottó, a ZTE FC korábbi technikai vezetője, aki ma is besegít a klub munkájába, meg is jegyezte: felőle akár itt be is fejeződhetne a bajnokság, hiszen ez azt jelentené, hogy a csapat ismét az NB I-be jutott.

Ami a Monor elleni 4-1-es sikert illeti: az eredmény nagyobb különbséget jelez, mint ami valójában volt a csapatok között, hiszen az újonc Monornak is voltak egészen jó pillanatai a találkozón. A ZTE FC viszont annyival jobb csapat és annyival jobb játékosai is vannak, hogy a döntő pillanatokban jobb megoldásaik legyenek. A nehéz, mély talajú pályán rendezett mérkőzésen kifejezetten tetszett Barczi Dávid alázatos futballja és jó megoldásai, Bedi Bence és Hudák Martin sok futása, Babati Benjamin pedig lőtt két gólt, és jó volt újra látni a pályán Balázs Zsoltot, aki adott egy szép gólpasszt is.

Bedi Bence gólt is lőtt, a második egerszegi találatot, ami azért volt fontos, mert éppen előtte egyenlített az ellenfél és nehéz pillanatokat éltek át a zalaiak.

– Ezen a mérkőzésen nagyon sokat kellett küzdeni és futni – ismerte el Bedi Bence. – A gólomnál a kapusról kipattant a labda, erre tudatosan nem lehet készülni, valahol szerencse is, de ha ott vagy és hozzád került a labda, az már a te döntésed. Örülök, hogy nem hibáztam és fontos gól lett, mert megnyugodtunk tőle.

A harmadik ZTE-találat (meg az első is) Babati Benjaminé, aki a büntetőt nagyon határozottan vágta a kapuba.

– Abszolút biztos voltam magamban, amikor a labda mögé álltam és a lövésnél is, hogy nem hibázom el – árulta el a zalai csapatkapitány. – A talaj nagyon nehéz volt, ez hátráltatott minket a leginkább a játékban. De gyorsan jött a vezetésünk, ez fontos volt és a siker is, amit végül elértünk.

A ZTE FC a folytatásban szombaton a Vasast fogadja hazai környezetben.

