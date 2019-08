A Nagykanizsa hozta a kötelezőt, a Hévíz hétgólos vereségbe futott bele

Győzelemmel kezdte 2019/20-as bajnoki szezonját az NB III-ban a nagykanizsai legénység, Barna László tanítványai az újonc Lipót csapatát múlták felül a Nyugati csoport nyitányán, ugyanakkor a harmadik vonalba újoncként visszatérő Hévíz SK a csoport egyik favoritja, az Érdi VSE otthonában kapott ki nagy különbséggel.

FC Nagykanizsa

–Lipót Pékség SE 2-0 (1-0)

Nagykanizsa, 500 néző. Jv.: Bana G.

Nagykanizsa: Horváth M. – Pál D. (Kretz) – Simonfalvi, Major, Horváth B. – Gerencsér A., Béli M. (Bagó) – Szegleti, Hampuk (Kovács Gy.), Ekker – Vittman. Vezetőedző: Barna László.

Gólszerzők: Szegleti (21.), Kretz (59.).

Pörgősen kezdett a Nagykanizsa az idénynyitó találkozóján, játékosai igyekeztek minél gyorsabban az ellenfél védőharmadában eredményeset alakítani, így Béli Milánnak volt is egy jó szabadrúgás-kísérlete. A vendégek sem tűntek megilletődöttnek, a félidő hajrájában bátrabban jöttek ki „állásaikból”, illetve keményebben is odaléptek. A kanizsai csapatot kellemetlenül érintette Pál Dávid sérülése, akit le kellett cserélni, de ugyanígy járt Hampuk Ádám is. Akkor azonban a Kanizsa már túl volt vezető találatán, melyet a középre érkező Szegleti szerzett meg a 21. percben. Az első 45 perc végén a kanizsaiakat a kapufa is kisegítette. A második játékrészben a vendégek próbálták fokozni a tempót az egyenlítésért, a hazaiak pedig bátran kontrázhattak. Ezért jött jókor Kretz Bálint szép beindulás utáni találata, aki a jobbösszekötő helyéről az 59. percben volt eredményes, és a 2-0 már biztos előnyt eredményezett. A továbbiakban inkább arra kellett vigyázniuk a hazaiaknak, hogy sérülés miatt Barna László már ne cseréljen. A hajrában a kapuban Horváth Márton is bizonyíthatott nagy védéseivel.

Barna László: Küzdelmes meccsen a gólokat mi rúgtuk, ezért úgy érzem, győzelmünk megérdemelt. Ennek ellenére a súlyos sérülések miatt voltak gondjaink, de a védelmünk és a kapusteljesítményünk segítségével együtt jól vizsgáztunk.

Érdi VSE–Hévíz SK

7-0 (2-0)

Érd, 200 néző. Jv.: Altorjay.

Hévíz SK: Jánosa – Szi-Péter J., Giber, Horváth L., Török (Szi-Péter Zs.) – Németh Á. (Kobra), Nedelkó (Tóth G.) – Pajor, Horváth D., Németh E. – Bontó. Vezetőedző: Damina László.

Gólszerzők: Mojzer (6.), Pál Sz. (31.), Kollega (50., 84.), Németh G. (54.), Koós (60.), Pintér N.(88.).

Az újonc Hévíz együttese a csoport egyik élcsapata ellen debütált. Ami nem lett hálás feladat, ugyanis az Érd csapata a zalaiak minden hibáját kihasználta és góllal büntetett, ugyanakkor a Hévíznek is akadtak lehetőségei.

Damina László: Gratulálok az ellenfélnek, a két csapat között a tapasztalatbeli különbség volt a döntő tényező. Felmértük magunkat, innen indulunk…

A Nyugati csoport 1. fordulójának további eredményei: Veszprém–Sárvár 1-1, Balatonlelle–Pápa 0-3, BKV Előre–Fehérvár FC II. 0-0, Mosonmagyaróvár–Ménfőcsanak 0-1, III. Kerület TVE–Komárom 1-1, Bicske–Puskás Akadémia FC 2-2. II.