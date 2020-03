Újabb közleményt adott ki Balaicz Zoltán: Alternatív városi költségvetés készül Zalaegerszegen

Zalaegerszeg polgármestere szombaton újabb tájékoztatót közölt a közösségi médiában. Alább változtatás nélkül olvashatja.

„Kedves Zalaegerszegiek!

A koronavírus terjedése miatt Európa többi országához hasonlóan veszélyhelyzet lépett érvénybe Magyarországon is. Sajnos a globális világjárványnak, a különböző szektorok leállásának beláthatatlan, rendkívül negatív gazdasági következményei lesznek, melyre európai, magyarországi és helyi szinten is készülni, reagálni kell. A kormány néhány napja több fontos döntést is hozott már. Emellett a nyár folyamán teljesen új állami költségvetés készítésére lesz szükség, mind az idei, 2020-as évre, mint pedig 2021-re.

Az alpolgármesterek, a szakosztályok vezetői, valamint a gazdasági tanácsadók részvételével elkezdtük egy új, alternatív zalaegerszegi, városi, önkormányzati költségvetés összeállítását. Igaz ugyan, hogy a valódi veszteségek, a kieső bevételek majd csak nyáron lesznek pontosabban láthatóak, de nekünk már most, időben készülni kell különböző alternatívákkal, hogy ne érjen majd váratlanul a válsághelyzet.

Az alternatív költségvetés készítésének szükségességéről tájékoztattam a közgyűlési frakciókat, a kormánypárti és ellenzéki képviselőket, hiszen az ilyen nehéz időkben különösen is fontos, hogy mi, itt, Zalaegerszegen korrekten és felelősségteljesen, közösen dolgozzunk a városért, a polgárokért. Ezt tapasztalom már jó ideje, amit külön köszönök valamennyi képviselőtársamnak!

Első intézkedésként az idei fesztiválokra és egyéb rendezvényekre szánt összegekből 50 millió forintos járványügyi védekezési alapot hoztunk létre.

Eredetileg február 6-án fogadtuk el az önkormányzat 2020-as költségvetését, amelyben minden korábbi évet meghaladó, rekord összegű, 4,7 milliárd forintos helyi iparűzési adóbevétellel számoltunk (a 110 zalaegerszegi fuvarozó cég állami iparűzési adókedvezményével együtt 5,3 milliárd forint lett volna a tényleges összeg). 2014-ben még csak 3,2 milliárd forint volt Zalaegerszegen ez az adóbevétel, de kemény és szorgos munkával, a helyi cégekkel, vállalkozásokkal és polgárokkal összefogva sikerült folyamatosan fejleszteni a gazdaságot, létrejött 4 ezer új munkahely, és az adóbevétel 4,7 milliárd forintra nőtt.

Sajnos a globális világjárvány és az ahhoz kapcsolódó világgazdasági válság, az üzletek bezárása, a cégek leállása és termelésük csökkenése következtében előfordulhat, hogy akár milliárdos összeggel kevesebb bevétel fog realizálódni 2020-ban és 2021-ben is (helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, elmaradó intézményi és céges bevételek, stb.).

Ezért kezdtük el még időben egy alternatív költségvetés kidolgozását, melyet valószínűleg a nyár folyamán kell majd elfogadnia a közgyűlésnek a kieső bevételek összegének pontosabb ismeretében.

Az anyag összeállítása kapcsán a fő alapelv az, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátására kell elsősorban a forrásokat biztosítani (bölcsődék, óvodák, idősotthonok, rendelők, egyéb intézmények – színház, bábszínház, múzeumok, könyvtárak, művelődési központok, továbbá városüzemelés, működtetés, stb.), míg az önként vállalt feladatok csak ezután jöhetnek (pl. nem önkormányzati szervezetek támogatása, sporttámogatások, stb.). Emellett külön kell foglalkozni a helyi gazdaságfejlesztés további támogatásával, a munkahelymegtartó intézkedésekkel és a vállalkozásfejlesztési projektekkel.

Fontos információ, hogy az alternatív költségvetés nyári elfogadásáig, egyelőre határozatlan időre leállnak mindazok az önkormányzati saját forrásból tervezett kifizetések, megrendelések, megbízások, amelyek nem a mindennapi élethez, a város működtetéséhez és üzemeléséhez, valamint az 1105 önkormányzati dolgozó fizetésének biztosításához kapcsolódnak. Így nem indulnak el új útépítések, felújítások, fejlesztések, beruházások, nem lesznek turisztikai, nemzetközi, városrészi, városi programok, fesztiválok, események, médiamegbízások, stb. Ugyanakkor az Európai Uniós forrásból megvalósuló Településfejlesztési Operatív Program (TOP) projektjei, az állami forrásból megvalósuló Modern Városok Program projektjei, és egyéb pályázati projektek tovább folytatódnak.

Ilyenkor kellő időben, határozottan, a gazdasági helyzet stabilitására és jövőbeli rendezésére koncentrálva kell cselekedni, még akkor is, ha az adott pillanatban nagyon fájdalmas az intézkedés.

Az új költségvetés készítése során több alternatíva lehetőségét fogjuk elemezni a szakosztályokkal és a gazdasági szakértőkkel. Számolunk optimista variációval, melyben az eredetileg tervezett 4,7 milliárd forint helyett csak néhány százmillió forinttal kevesebb helyi iparűzési adóbevétel fog befolyni és ehhez igazodnak a kiadások is. De számolunk pesszimistább variációkkal is, ahol a tervezett 4,7 milliárd forint helyett milliárdos összeggel kevesebb adóbevétel jelentkezik, ehhez igazítva a kiadási tételeket.

Az alternatívákban a rendelkezésre álló forrásból a kiadási oldalon először a kötelezően ellátandó feladatokat, vagyis az 1105 önkormányzati dolgozót alkalmazó intézmények fenntartási és működtetési sorait töltjük fel (bölcsődék, óvodák, rendelők, idősotthonok, önkormányzati intézmények, szociális támogatások, stb.), valamint a szintén kötelező feladatnak számító, városüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokra igyekszünk forrást biztosítani (közvilágítás, takarítás, szemétszállítás, zöldfelületek és parkok fenntartása, járdák, utak, hidak karbantartása, stb.), majd meglátjuk, hogy ezek után még mennyi marad a nem kötelező, vagyis önként vállalt feladatokra (pl. városi rendezvények, fesztiválok, művészeti támogatások, nem önkormányzati szervezetek támogatása, sporttámogatások, stb.).

Tudom, hogy ez az új költségvetés nagyon sokakat érzékenyen, sőt negatívan fog érinteni. Amikor akár milliárdos összeggel csökkennek a támogatási, felújítási és fejlesztési keretek, ott nagyon sokak számára fájdalmas intézkedéseket kell hozni. Azonban időben fel kell készülnünk a járvány és az ahhoz kapcsolódó gazdasági világválság rendkívül negatív következményeire.

Bízzunk benne, hogy néhány év alatt sikerül kilábalni a világválságból, és az európai, a magyar, valamint azon belül a zalaegerszegi gazdaság is újra erőre kap majd, így fokozatosan, néhány év alatt újra el tudjuk érni a 2020-as eredetileg tervezett szintet.

Ezért kérem mindenki megértését és segítő támogatását a város működőképességének megőrzése érdekében!

Jelzem továbbá, hogy a járványügyi védekezés fokozódása jegyében a következő időszakban már nem tartunk további személyes egyeztetéseket, ezeket próbáljuk elektronikus úton megoldani.

Ami a járványügyi helyzetet illeti:

A friss adatok szerint a Zala Megyei Szent Rafael Kórházba eddig 73 személy került be koronavírus fertőzésének gyanújával. Közülük 2 személynek lett pozitív a tesztje (a Türjén élő, Zalaszentgróton dolgozó hölgy, aki már nem köhög és azóta tünetmentes, valamint a férje). 71 személy esetében a teszt negatív lett (őket influenzával, tüdőgyulladással, szövődményekkel kapcsolatban kezelik).

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 42 fő.

Szerencsére a városban egyre többen fogadják meg a tanácsot és maradnak otthon. Továbbra is fokozottan kérjük különösen az időseket, hogy ne mozduljanak ki. Az idősek számára meghirdetett program részletesen itt olvasható: https://www.facebook.com/balaiczz/posts/3152148578128801 A felhívás folyamatosan megjelenik a Zalai Hírlapban, a ZalaEgerszeG és a Zalaegerszegi 7 Nap hetilapokban, a Zalaegerszegi Televízióban, az Egerszeg Rádióban és szórólapokon is.

Már több mint 3500 tagja van a ”Zalaegerszeg összefog„ csoportnak (https://www.facebook.com/groups/256772755334830/), ahol önszerveződő módon segítik egymást a tagok mindenféle ügyekben, korosztálytól függetlenül. Hétfőtől egy telefonos rendszert is létrehoznak (ennek a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ ad helyszínt), amely elsősorban a 70 év alatti egyedülálló, vagy beteg időseknek próbál az alapvető ellátásban segítséget nyújtani.

A meghozott döntések azt szolgálják, hogy a világjárvány negatív hatásai a lehető legkisebb mértékben érintsenek bennünket, zalaegerszegieket!

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a vírus terjedését nem lehet a város határain megállítani, mint ahogy a világban sehol sem lehet. Ezért nekünk, zalaegerszegieknek fontos megtennünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy közösségünk épségben, erőben és egészségben vészelje át az előttünk álló időszakot. Rendkívül nehéz hetek és hónapok várnak ránk, olyan időszak, ami mindannyiunk számára új és szokatlan, hiszen évtizedek óta nem fordult elő még csak hasonló helyzet sem, ezért most minden eddiginél fontosabb az összefogás! A negatív gazdasági következményeket pedig egyelőre még csak becsülni sem tudjuk.

Alaptalan információknak, álhíreknek, felesleges pánikkeltésnek ne adjunk teret! Tudni kell, hogy a koronavírus a legtöbb ember számára NEM életveszélyes betegség, vannak, akik enyhe tünetekkel vészelik át, sőt, a világban több tízezren néhány hét alatt már ki is gyógyultak belőle. Akikre különösen veszélyes, azok az idősek, illetve egyéb más betegséggel is küzdők (a sajnálatos halálesetek ebből a két körből kerültek ki), rájuk fokozottan kell figyelnünk!

Fontos! Ha bármilyen tünetet tapasztalunk magunkon, ami a fertőzéssel összefügghet (légzőszervi tünetek, nehéz légzés, magas láz, tüdőgyulladáshoz hasonló fájdalmak, gyomorbántalmak), akkor otthon kell maradni. Nem szabad bemenni koronavírus-fertőzés gyanújával a háziorvosi rendelőbe, vagy kórházba, hanem telefonon kell értesíteni a háziorvost, súlyos esetekben a mentőket. Feltétlenül el kell nekik mondani, hogy koronavírusra gyanakszunk, és meg kell indokolni, hogy miért (például azért, mert fertőzött területen jártunk, vagy ott járt személlyel kerültünk személyes kontaktusba, vagy koronavírussal fertőzött személlyel találkoztunk). A családtagok tartsák távol magukat a betegtől. Főként az időskorúak vannak veszélyben, náluk sokszorosan súlyosabb megbetegedést okoz általában a fertőzés.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat (+36-80-277-455; +36-80-277-456) hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében. Ezek a hét minden napján 24 órában elérhetők, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázhatók. A vonalakon szakemberek adnak információt a koronavírusról. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők a www.koronavirus.gov.hu oldalon.

Bármilyen új, fontos információ esetén ismét tájékoztatást fogok adni! Felelősségteljes magatartással, egymásra fokozottan figyelve, a fenti szabályozásokat betartva vészeljük át közösen az előttünk álló időszakot, ahogy azt mi, zalaegerszegiek mindig is tenni szoktuk!

Köszönettel:

Balaicz Zoltán

polgármester”