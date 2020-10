Továbbra is a belföld az új külföld, a turisztikai ügynökség a hazai piacra koncentrál

Még a következő egy évben is arra számíthatunk, hogy nem jönnek külföldi turisták Magyarországra, ezért a belföldi forgalmat kell erősíteni, ösztönözni, fogalmazott legújabb podcastjában Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

A szakember úgy fogalmazott, a vidéki Magyarországon a belföldi turizmus nagyon erős volt az elmúlt hónapokban, s még gyakorlatilag most is telt házasak a hétvégék a legtöbb szálláshelyen. Ám a járványhelyzetben új tendencia jelent meg: az utazók csütörtökön foglalnak péntekre, ami nagyon nehézzé teszi a tervezhetőséget.

– A Magyar Turisztikai Ügynökség ebben a helyzetben folytatja a belföldi forgalomélénkítő kampányokat – szögezte le Guller Zoltán –, hiszen tudomásul kell vennünk, hogy a következő egy évben is a belföld az új külföld. Minden erőnket arra kell fordítani, hogy ösztönözzük az embereket: járjanak étterembe, menjenek fürdőkbe, fedezzék fel az ország értékeit. Budapesten pedig, mivel nem jönnek külföldi turisták, modellváltásra van szükség.

A vezérigazgató arról is beszélt internetes hangcsatornáján, hogy a kormány a járványhelyzetben a szektor segítségére sietett, megalkotva például a Széchenyi Turisztikai Kártya programot, amely nullaszázalékos kamatozású, szabadon felhasználható hitelt biztosít az ágazatban dolgozóknak. Guller Zoltán közölte, eddig mintegy 3 milliárd forint értékű kérelmet fogadtak be, az igénylők átlagosan 38 millió forintra pályáztak, s a jelentkezők 63 százaléka mikrovállalkozás. Felhívta a figyelmet arra, hogy október 22. óta a taxisok és a kisbuszos személyszállító vállalkozások is igénybe vehetik ezt a lehetőséget.

– Egy másik fontos elem a kormányzati csomagból a Széche­nyi Pihenőkártya, amely 2011 óta a magyar turizmus motorja – folytatta Guller Zoltán. – Ennek hozzáférését a kormány úgy könnyítette meg, hogy elengedte a szociális hozzájárulás adót, így ennél kedvezőbb módon ma nem lehet juttatást adni a munkavállalóknak. A vendéglátásra, szálláshely-szolgáltatásra, illetve attrakciók igénybevételére használható kártya segítségével az volt a célunk, hogy mintegy 200 milliárd forint jusson a magyar turizmusba. E tekintetben jól állunk, az első kilenc hónapban 17 százalékkal növekedett a feltöltések összege, a felhasználás pedig 30 százalékkal magasabb, mint tavaly. Fontos hangsúlyozni, minden innen származó forint a magyar turisztikai vállalkozásokat segíti, az ő árbevételüket növeli.

A podcastban a vezérigazgató jelezte, a Tourinform­iroda-hálózat ötöde újulhat meg az MTÜ támogatásával, mintegy félmilliárd forintból.

– Amikor a Covid-járvány elkezdődött, úgy döntöttünk, hogy megkezdett program­jainkat nem állítjuk le – ismertette a részleteket Guller Zoltán –, folytattuk például a szálláshelyek és a strandok fejlesztését. A sorban új elem a Tourinform-irodák számára kiírt 450 millió forintos pályázat, amelynek köszönhetően 22 helyszín újulhat meg, ez az országos hálózat 20 százaléka. A támogatás többek között belsőépítészeti átalakítást, szolgáltatásbővítést tesz lehetővé, de van, ahol új helyszínt alakítanak ki.

Guller Zoltán emlékeztetett, a strandfejlesztési program eddigi három ütemében 10 milliárd forint támogatást kaptak az önkormányzatok, amiből számos balatoni, dunai, tiszai, velencei- és Tisza-­tavi fürdőhely újult meg. Mint arról már lapunkban többször írtunk, ebből a pályázatból (is) fejlesztettek az elmúlt években a nyugat-balatoni, zalai települések.

A negyedik körben hárommilliárd forintot osztanak ki, a szeptember végén zárult kiírásra 107 kérelem érkezett.

A vezérigazgató azt mondta, a program célja, hogy ­2030-ig valamennyi ­magyarországi szabadvízi strand európai színvonalú legyen.

Hozzátette: a negyedik ütemben néhány héten belül eredményt hirdetnek, és a támogatást még ebben az évben átutalják, hogy az önkormányzatok a következő nyárra a lehető legtöbb fejlesztést befejezhessék.