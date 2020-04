Korábban egészséges középkorú halt meg Horvátországban, Szlovénia enyhítene a korlátozásokon

Egy újabb, korábban egészséges középkorú ember halt bele a Covid-19 szövődményeibe Horvátországban, Szlovéniában hétfő óta nem regisztráltak újabb haláleset. A kormány már jövő héttől enyhítene az új típusú koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett korlátozásokon.

Horvátország

Horvátországban az eddigi utolsó közlések szerint egy nap alatt 60-nal, 1282-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, és eddig 18 halálos áldozata van a járványnak. A kedden bejelentett egyik halálos áldozat 92 éves, a másik 46 éves volt, utóbbi nem szenvedett más betegségben. Hétfőn szintén egy korábban teljesen egészséges középkorú férfi halt bele a Covid-19 szövődményeibe.

Az első fertőzés megjelenése óta 130 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 35 beteg van súlyos állapotban, lélegeztetőgépen.

Zágrábban egy 33 éves nő ellen büntetőjogi eljárás indult, mert annak ellenére, hogy fertőzött volt, elhagyta a számára elrendelt házi karantént. Akár két évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.

Eközben a horvát parlament kedden nagy többséggel elfogadta a kormány új törvénycsomagját, amely a munkahelyek megmentését célozza. Továbbá megszavazta azt a törvénycsomagot is, amely lehetővé teszi azok számára, akinek lejárt a személyigazolványa, vagy más hivatalos okmánya és engedélye, hogy elhalassza azok meghosszabbítását. Az említett a dokumentumok a járvány megszűnése követően még 30 napig érvényesek lesznek.

Szlovénia

Szlovénia enyhítene néhány, az új típusú koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozáson – jelentette be Janez Jansa szlovén kormányfő kedd esti rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Mint mondta, vizsgálják annak lehetőségét, hogy megfelelő óvintézkedések közepette már jövő keddtől fokozatosan újraindítsák a gazdasági tevékenységeket és idővel enyhítsenek a szigorú mozgáskorlátozásokon is. A politikus a termelési, a szolgáltatási, valamint a kereskedelmi és közlekedési ágazatokra utalt, hozzátéve: természetesen azzal a feltétellel, hogy továbbra is be kell tartani a megfelelő távolságot, védőfelszerelést kell viselni és biztosítani kell a fertőtlenítőszerek használatát.

Szlovéniában bezártak az oktatási intézmények az óvodától az egyetemig, megszűnt a tömegközlekedés, csak az élelmiszer- és élelmiszer jellegű boltok, a drogériák, gyógyszertárak, valamint a benzinkutak tarthatnak nyitva, továbbá lakhelyelhagyási tilalom van érvényben.

Szlovéniában a keddi hivatalos közlés szerint egy nap alatt 38-cal, 1059-re emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Eddig 30-an haltak meg a járvány következtében. Hétfő óta nem volt haláleset az országban.

A diagnosztizált betegek közül 30-at ápolnak intenzív osztályon. Az első fertőzés megjelenése óta 102 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Eddig 29 455 koronavírustesztnek lett negatív az eredménye az országban.

Burgenland

A volksgruppen.orf.at honlap szerint április 8-án a 8:00 órás adatok 242 igazolt koronavírusos esetet tartottak számon Burgenlandban. Ausztriában összesen 12.675 fertőzöttről tudnak, 115.235 tesztet végeztek el, 243 az elhunytak, 4.046 pedig a gyógyultak száma.

Burgenlandban már 60-an gyógyultak meg a vírusfertőzésből.