Bohócnak nevezte Don Mac­Adam szövetségi kapitányt a románoktól elszenvedett 2-1-es vb-vereség után Galló Vilmos, a magyar jégkorong-válogatott játékosa. Ritkán hallani ilyen kifakadást, s nem is lehet tudni pontosan, hogy mi váltotta ki ezeket a furcsa mondatokat. Egy biztos: volt alapja, amit Bálizs Bence szavai is megerősítettek. Igaz, ő csapattársánál finomabban fogalmazott, de burkoltan ott volt a kritika az ő mondataiban is.

Valami nincs rendben a hokiválogatottnál, annak ellenére sem, hogy a csapat nagyszerűen kezdte a divízió I-es világbajnokságot, előbb Japánt győzte le 2-1-re, majd a koreaiakat múlta felül 6-2-re.

Mindkét alkalommal meggyőző volt a játék. Mindenki boldog volt, hiszen két kiszámíthatatlan ázsiai csapat ellen tett fontos lépést az elitligába jutás felé a magyar együttes, amely aztán egy románok elleni sikerrel – ami papírforma lett volna – tovább szőhette volna feljutási álmait.

Ehhez képest jött egy nem várt vereség, ami jelentősen lerontotta a két siker értékét. A kudarc azért is fájó igazán, mert a román csapat – amelyben jegyezzük azért meg, hogy tizenhét erdélyi hokis is szerepel, tehát lehetne akár magyar B válogatottnak is nevezni – legutóbb 1997 márciusában, még a C csoportban tudta legyőzni a magyarokat.

Ezután jött a kifakadás, ami jelen helyzetünkben úgy kellett, mint mókusnak az a bizonyos erdőtűz. Aztán jött a szövetség, amely sportemberhez méltatlannak nevezte Galló kifakadását. Hozzátették azt is, hogy ami az öltözőben történik, az a csapat belügye, s remélik, hogy a csapat megtalálja a kiutat a frusztráló vereség után, és a hátralévő két meccsen a szívét és a lelkét is kiteszi majd a jégre. Ehhez jött egy nap múlva Galló Vilmos, aki a közösségi oldalán kért elnézést a szavaiért – mondhatnánk, hogy ezzel az ügy le is van zárva.

Mégsem mondhatjuk, mert a nyilatkozatok sok internetes oldal szerint egy régóta a mélyben gyökerező problémát engedtek felbukkanni a felszínre. Nem vagyok otthon a jégkorongsportban, de szurkolok a válogatottnak, hogy tényleg jusson fel a legjobbak közé, mert élmény a kanadaiak, az amerikaiak a svédek, vagy a finnek ellen játszani – a teljesség igénye nélkül.

Pénteken jön a vb legnehezebb meccse az olaszok ellen. Egy bravúros győzelem visszahozná a mieink reményét, s ha ez netán egy Galló-góllal válna valóvá, az lenne csak a hepiend, ami némiképp elhomályosítaná a meggondolatlan nyilatkozat miatt kirobbant, senkinek sem hiányzó botrányt.

Ha pedig meglenne a feljutás, talán mindenki el is felejtené az egészet.