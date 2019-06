Hatalmas szakmai sikereket érnek el a BGE zalaegerszegi kar hallgatói

A Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kara Zalaegerszeg (BGE-GKZ) a szokottnál is több hallgatói sikerről számolhatott be a minap, amikor a szakmai versenyeredményeket és a tudományos diákköri konferenciákon elért helyezéseket vették számba.

– A hallgatóink közül a 2018/19-es tanévben többen – kilépve a „komfortzónából” – olyan plusz és kiemelkedő feladatokat vállaltak, amelyekkel a saját ismereteik, tapasztalataik bővítésén és kompetenciáik fejlesztésén túl öregbítették egyetemünk hírnevét is – mondta Balázsné dr. Lendvai Marietta főiskolai docens, amikor az elismerő okleveket átadó dékáni tanács­ülés után szót váltottunk a díjazottakkal. Volt is mit áttekinteni: a XVII. Országos Pénzügyi Esettanulmányi versenyen Győrben Jóna Péter, 3. évfolyamos és Balázs Bence, 1. évfolyamos gazdálkodási- és menedzsment szakos hallgató Kósa Eszterrel és Tímár Jánossal együtt képviselte a BGE GKZ színeit 5. helyezést elérve. Az MNB BankCode versenyén a Nérel Eleonóra, (2. évf.) gazdálkodási- és menedzsment szakos, Tóth Máté, (1. évf.) pénzügy- és számvitel szakos és Balázs Bence alkotta csapat 92 indulóból kilencedikként jutott be az elődöntőbe. A digitalizáció hatása a bankszektorra című pályamunkát mutatták be. Az országos logisztikai versenyen 5. helyet szerzett a dr. Szabó László PhD. docens által felkészített csapat.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián Simon Dóra különdíjat kapott a Hozzáadott érték különbözőségen alapuló zalaegerszegi gazdaságfejlesztési koncepció című dolgozatával. A Nemzetközi Tudományos Hallgatói Konferencián angol nyelven előadott három zalai dolgozatot a Prosperitas Junior folyóiratban is megjelentetésre alkalmasnak találta a bizottság. Az Ifjúsági Tudományos Fórumon Keszthelyen Balázs Bence, Jóna Péter és Tóth Máté szerepelt, felkészítőjük Balázsné dr. Lendvai Marietta és dr. Tóth Zsuzsanna volt. Mindketten hangsúlyozták, kiemelt értékűnek minősíthető, hogy a kar hallgatói közül 24 főt sikerült becsábítani a tudomány világába és a szakmai tudást és rátermettséget mérő országos versenyekbe, amelyeken kiváló eredményeket értek el.

Nérel Eleonóra a Zrínyi-gimnáziumban érettségizett, még nincs kiforrott elképzelése a jövőt illetően, a bankszféra a verseny hatására tetszett meg neki, jelenleg a duális képzésben vesz részt.

Jóna Péter a Mindszenty-iskola gimnáziumi tagozatáról érkezett a GKZ-re, a kormányhivatalnál végzi gyakorlatát, a fenntarthatóság érdekli, erről írta a dolgozatait. Az sem kizárt, hogy később a kar oktatói gárdáját erősíti. Tóth Máté szintén a Zrínyiben érettségizett, örül, hogy eltalálta a továbbtanulási irányt, saját vállalkozás is érdekelné. Balázs Bence is zrínyis volt, a logisztika területe érdekli. Simon Dóra már megszerezte a diplomát, az Autóipari Próbapálya Zala csapatának a tagja, gazdasági elemzéseket készít és mentorálja is a hallgatókat.

– Tizenöt éve tanítok itt, igyekszem megtalálni a fiatalokat, akik többet szeretnének kihozni magukból, ez évben az eredmények magukért beszélnek. Külön öröm, hogy mindezeket a helyi felsőoktatást választó zalai diákokkal értük el – zárta szavait Balázsné dr. Lendvai Marietta, ehhez csatlakozott dr. Tóth Zsuzsanna, hozzátéve, ők is tanulnak a hallgatóktól az új kutatási területek megtalálásához.