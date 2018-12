Generációkat kapcsol össze a népzene Kiskanizsán

Tizenharmadik alkalommal rendezte meg pénteken a hagyományos családi népzenei délutánját a Kiskanizsai Általános Iskola.

Mint azt Molnár István igazgató elmondta: a városrész oktatási intézményében komoly múltra tekint vissza a népi hagyományok őrzése; s a tradíciót a Kocsis Anikó tanárnő szervezésében és Németh Ferenc hegedűtanár közreműködésével lebonyolított esemény méltó módon örökíti át.

– Az óvoda és az iskola közös programjáról van szó, amire azért is büszkék vagyunk, mert ez mindig összehozza a generációkat: szülőket, iskolásokat, ovisokat, pedagógusokat – vélekedett Molnár István. – Ez a délután a hagyományaink őrzéséről szól, ami azért fontos, mert itt, Kiskanizsán mindig is hangsúlyos szerep jutott a népzenének, népdalnak és a néptáncnak. Az igazgató azt is hozzátette: az intézmény egykoron ének-zene tagozatos iskola volt, s ezt is szeretnék valami módon tovább vinni – amire ugyancsak kiváló alkalmat kínált a délután.

