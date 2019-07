Felgyorsul az azonosítás, csökken a hibalehetőség a kanizsai kórházban

A Kanizsai Dorottya Kórházban nagy hangsúlyt fektetnek a betegbiztonságra, ennek jegyében több fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban, s továbbiakat is terveznek.

Karszalagot kap minden beteg, s központi fekvőbeteg-felvételi rendszert vezetnek be.

– Nagyjából másfél éve igyekszünk részt venni minden olyan pályázaton, ami lehetővé teheti, hogy minél biztonságosabb legyen a betegellátás az intézményben – bocsátotta előre dr. Brünner Szilveszter főigazgató főorvos. – A betegbiztonság egyik jelentős eleme, hogy a műtők levegőjéből lehessen mintát venni, e célra több készüléket is beszereztünk, melyekkel pontos kép nyerhető a műtőlégtér mikrobiológiai állapotáról. Most dolgozunk egy olyan infekció-kontroll pályázat előkészítésén, mely révén a bőr megnyitásával, szúrásával járó, s a napi rutinba tartozó beavatkozások biztonságosabbá tehetők egyszer használatos eszközök beszerzésével, valamint olyan kötszerek alkalmazásával, melyek sokáig használatban maradhatnak a betegen, így ugyanis minimalizálható a fertőzésveszély. Szeretnénk továbbá beszerezni egy UVC-torony nevű berendezést, ami ultraibolya sugarak segítségével negyed óra alatt képes az egész műtőt sterilizálni. Ez nagyon fontos a fertőzéses műtéti beavatkozások után annak érdekében, hogy a fertőtlenítéshez ne kelljen a napi műtéti programot hosszú időre leállítani. A betegbiztonság fontos eleme az is, hogy a betegazonosítás milyen módon történik az intézményben. Régóta tervezzük, hogy egységes fekvőbeteg-felvételi rendszert alakítunk ki, melynek sajátossága, hogy minden fekvőbetegünk egyedi vonalkóddal ellátott karszalagot kap. Nyertes pályázatunk adott lehetőséget az ehhez szükséges informatikai háttér fejlesztésére, a speciális nyomtató beszerzésére, s egy évre elegendő karszalagot is vásároltunk. Ilyen betegazonosítás országos szinten sem sok intézményben működik. A metódus szerint az adatfelvételi ponton munkatársaim részletesen kikérdezik a beteget, s az összegyűjtött adatokkal, valamint a kinyomtatott osztályos dokumentumokkal kerül a páciens az adott osztályra. Ez biztonságosabbá teszi a betegek mozgását a kórházon belül, másrészt leveszi az adminisztráció terhét az osztályokon dolgozó kollégák válláról. Ugyanitt nyomtatják ki a vonalkódos, névvel ellátott karszalagokat, melyeket a betegeknek a bent fekvés ideje alatt kötelező hordaniuk, de természetesen, a kórházból való távozás után megsemmisítjük a szalagokat. Használatukkal csökken a hibalehetőség, felgyorsul a betegazonosítás és a dokumentációkezelés.

Végül a főigazgató arról is beszélt: szintén pályázati forrásból szeretnének vásárolni három ultrahang-berendezést, továbbá a stratégiai tervükben évek óta szereplő MR-készüléket. Mindezen túl pályázati és saját pénzből, a kórház karbantartó szakembereinek bevonásával folyamatosan zajlik a betegosztályok festése, valamint a fürdőszobák felújítása.