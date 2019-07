Egerszeg Búcsú huszadszor a Göcseji Falumúzeumban

Huszadik alkalommal rendezik meg vasárnap a Göcseji Falumúzeumban az Egerszeg Búcsút, a programról tegnap tartottak sajtótájékoztatót a szervezők.

Az Együtt Zalaegerszegért Egyesület hagyományos, Mária Magdolna tiszteletére rendezett búcsúja két évtizede örvend népszerűségnek.

A sajtótájékoztatón Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója elmondta, tavaly, a skanzen tervezett bővítése miatt elmaradt a búcsú, ám mivel a munkálatok váratnak magukra, idén nem mondanak le róla. Major Zsolt, az EZE alelnöke a programot részletezte. Kezdésként Vollein Ferenc munkáiból nyílik tárlat a Pajtagalériában, 11.30-tól zajlik az ökumenikus istentisztelet. A színpadon 14.30-tól követik egymást a fellépők, s 15.15-kor gazdára talál a 21. Lokálpatrióta díj. A népimesterség-bemutatók sorában kovács, bőrös, fazekas, kosárfonó, csipkés is szerepel, lesz lacikonyha, kirakodóvásár, s a Zalai Különleges Mentők is bemutatják felkészültségüket. A nap koncertekkel zárul. Dr. Kocsis Gyula, az EZE elnöke felhívta a figyelmet, hogy a búcsú kiterjed a MOGIM területére is, ott lesz például a veterán autók bemutatója.