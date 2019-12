A névadó emléknapja a nagykanizsai zeneiskolában

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI tegnap az 1905. december 15-én született névadója tiszteletére Farkas Ferenc-emléknapot tartott. Az intézmény falán előbb megkoszorúzták az emléktáblát, majd koncerttel folytatódott a program.

A zeneiskola névadójának születésnapján minden évben fejet hajt az intézmény. Baráth Adrien igazgató beszédében elmondta: Farkas Ferenc az iskolában több fotón is szerepel, mely azt jelzi, hogy többször is meglátogatta a várost, a zeneiskolát. Akik még találkozhattak vele, arról számoltak be, hogy rendkívül művelt, humánus, fürge gondolkodású ember volt.

Az emlékező műsorban a zeneiskola növendékei, Böröczki Sára és Makrai Olivér Emlékezés Farkas Ferencre a II. Rákóczi Ferenc-emlék­év tükrében című tanulmányt olvasták fel. Majd a koszorúzás után dr. Erdős Lászlóné zongora tanszakos növendékei adtak koncertet.