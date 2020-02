A fiatal anyukák így válnak gazd’asszonnyá – Először rendeztek közös farsangi fánksütést Zalaegerszegen

A jövő hétvégén már a 10. születésnapját ünnepli az andráshidai Gazd’asszony Klub, de csak az idén sikerült először együtt sütött farsangi fánkkal köszönteniük a húshagyókeddet.

– Több mint kilenc évig az iskolában tartottuk a rendezvényeinket, ahol csak verbálisan sütöttünk, főztünk, s osztottuk meg egymással a jó recepteket – mondta el Molnár Klára, a klub vezetője. – Az ősszel birtokba vett közösségi házban azonban már saját klubhelyiséggel rendelkezünk, és kedvünkre használhatjuk a jól felszerelt konyhát. Most meghívtuk a fiatal asszonyokat is, hogy el tudják sajátítani tőlünk az igazi szalagos fánk készítésének fortélyait. Fiatalodik a városrész, örömünkre sok ifjú család választja otthonául Andráshidát, mi pedig elhatároztuk, hogy szárnyaink alá vesszük őket. Megszerettetjük velük a sütést, főzést. A fánk után az eredeti, falusi „húzott” rétes következik, de főzünk majd közösen lekvárt is – a végleges sort pedig közkívánatra állítjuk össze.

Magyarán: a fiatal anyukákból igazi „gazd’asszonyokat” faragnak, akik a gyorséttermek helyett a házi kosztot részesítik előnyben. Arra is számítanak, hogy így sikerül bevonni az újakat a jelenleg 23 fős csapatukba, és a városrész legújabb civilszervezetébe is.

Idén kezdte meg ugyanis működését az Ahida Közösségeiért Egyesület, amelynek a Borbarát Kör és a Szélrózsa Tánckör mellett a Gazd’asszony Klub is tagja. Így együtt erősebbek, könnyebben boldogulnak, és a kis közösségek sokszínű rendezvényeikkel egész évben képesek izgalmas programot nyújtani.

A húshagyókeddi fánkünnep is közös rendezvény volt, amelyben a konyhai, gazd’asszonyi munkákat a klub vállalta, a tésztához illő italt a borbarátok tették az asztalra, az elfogyasztásukra viszont mindenkit meghívtak.