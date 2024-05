Festetics Tasziló (1850-1933) gróf és Mary Victoria Hamilton (1850-1922) története egyben az igaz szerelem története is. Bár kapcsolatuk kezdetben igen sok nehézségbe ütközött. A hercegi családból származó Lady Mary Victoria ugyanis először Albert monacói herceggel kellett, hogy házasságot kössön. Bár már előtte is ismerte az igen befolyásos és nemzetközi körökben is neves Festetics Taszilót, de a monacói kényszerfrigy mégis megvalósult. A házaspár azonban olyannyira elhidegült egymástól, hogy a korban nem szokványos módon, de elváltak, esküjüket XIII. Leó pápa érvénytelenítette. 1880-ban Hamilton hercegné végre hozzámehetett szerelméhez, Tasziló herceghez.

Mary Victoria Hamilton (1850-1922)

Fotó: ZH

Tasziló, aki korábban Angliában jogi és gazdasági tanulmányokat folytatott, hazatérve a keszthelyi birtokot és a kastélyt fejlesztette, valamint a budapesti Festetics palotát is ő építtette. Feleségével aktív társadalmi életet éltek. Vendégül látták Edward angol királyt, Albrecht szász uralkodót és Ferenc Ferdinánd trónörököst egyaránt. 1911-ben Festetics Tasziló hercegi rangot kapott Ferenc Józseftől. Szerelmi házasságukból négy gyermekük – Mária (1881), György (1882), Alexandra (1884) és Karola (1888) – született, de Marynek első házasságából is volt egy Louis (1870) nevű fia A korabeli források mindegyike kiegyensúlyozott kapcsolatukról, szép házasságukról számolt be, esküvőjük mellőzte a pompát, frigyük valóban az érzelmeken alapult. Igen híresnek számított Mary Hamilton, de Festetics Taszilónak sem kellett szégyenkeznie: „A kitüntetett gróf egyike leggazdagabb mágnásainknak, Zala, Somogy és Veszprém megyékben terjed el mintegy 160.000 hold birtoka, amelyen a korszerű mezőgazdaság mellett a ló, szarvasmarha és juhtenyésztése áll magas fokon. Fenékpusztán lévő telivérménese külföldön is ismert, mert az ott nevelt lovak Németországban és Angliában is nevet szereztek tulajdonosuknak s azzal együtt a magyar lótenyésztésnek, mert a versenypályán számos díjat nyertek. A herczeg nem igen vett részt sem a politikai, sem a gazdasági mozgalmakban, de vendéglátása révén a magyar erdészetnek és vadászatnak szerez hírnevet a külföld előtt, mert birtokain a kiválóan gondozott erdőségben a nemes vadakra gyakran tart vadászatot külföldi előkelőségekkel.” – olvashatjuk egy 1911-ben született tudósításban.

Festetics Tasziló (1850-1933)

Fotó: ZH

Az első világháború során Mary Hamilton férjével közösen a hadiárvák, hadisebesültek gyámolítója lett, jótékonysági eseményeket támogattak, adományokat gyűjtöttek és ők nyitották meg Keszthelyen az ún. Mária kórházat, ahol sebesült katonákat ápoltak. A háború végét követően Mary Hamilton a keszthelyi kastélyba vonult vissza, daganatos betegsége szobafogságra kényszerítette. Pedig ebben az időszakban vette kezdetét a korábbi szép hagyomány, a Helikon Ünnepségek, amelynek 1921. július 2-i nyitórendezvényén még Horthy Miklós kormányzó is tiszteletét tette.

Lady Hamilton 1922. május 14-én Budapesten – a Park szanatóriumban – elhunyt, férje 11 évvel élte túl. Felesége tiszteletére 1925-ben méltó mauzóleumot építtetett, a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Tasziló a felesége halálát követően csendes magányban, visszavonultan élt, 1933-ban őt is a mauzóleumban helyezték végső nyugalomra.

Lady Hamilton reneszánsz farsangi ruhában megörökített portréja a keszthelyi kastélyban látható, nemrégiben pedig a balatongyöröki Szépkilátónál, ami kedvelt kirándulóhelye volt a hercegi feleségnek, avattak tiszteletére mellszobrot.

dr. Kovács Emőke