A Zaol-podcast vendége Bognár Balázs és Gelencsér János, a Hévízi Futó és Fitness Egyesület elnöke és alelnöke

Már a hatodik Intersport Hévízi Futófesztivált rendezi meg a fürdővárosban a futó és fitness egyesület május 26-án. Ezúttal is várják az óvodásokat, az iskolásokat és a felnőtteket, s persze azokat is, akik ugyan nem húznak futócipőt, de szeretnének részesei lenni egy jó hangulatú napnak. Erről is beszél a Zaol-podcastban Bognár Balázs, a civil közösség elnöke és Gelencsér János alelnök.

Bognár Balázs és Gelencsér János szerint ez több mint egy verseny – a futófesztivál az egészséges életmódra szeretne ösztönözni minél többeket. Fotó: PBÁ

Május utolsó vasárnapján 10 órakor startolnak az óvodás, 13 órakor az iskolás futamok, a felnőtt mezőny pedig 16 órakor vág neki a 7, 14 és 21 kilométeres távnak. Az eredményhirdetést és a díjátadó gálát a tervek szerint 19 órától rendezik. Bognár Balázs úgy fogalmazott: a Hévízi Futó és Fitness Egyesület nem csupán egy sportszervezet, hanem „aktív, egészségtudatos közösség, amely hisz az összefogásban, és szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minél többek minőségi életet élhessenek”. E sportesemény ezúttal is szolgál jótékonysági célokat. A pénzbeli vagy tárgyi felajánlásokkal egy Öreglakon vályogházban élő családnak segíthetnek az adakozók, hogy fürdőszobát alakíthassanak ki, az Egész évben adni jó Alapítvány közreműködésével. Emellett a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület, illetve a Civil Állatvédők Zalai Egyesülete tevékenységét is támogathatják a sportolók s a vendégek.

