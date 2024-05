A kft. eredményesen zárta a tavalyi évet. Az ideit 482 millió forint nettó árbevétellel és közel 900 ezer forint adózott eredménnyel tervezi. Beszámolójából kiderült, hogy a tavalyi év a tervezettnél jobban sikerült. A sportcsarnokot a pandémia lecsengése után egyre több rendezvény számára tudták bérbe adni az üres hétvégéken. A sport- és tanuszodát is rendszeresen látogatják a vendégek, nem csak Zalaegerszegről. Tavaly ősszel elindult az Úszó Nemzet program, óvodások és első osztályosok veszik igénybe ennek keretében a tanmedencét. A cég a vendégszám folyamatos emelkedéséről számolt be. Az aquapark, a Gébárti Tóstrand és a Városi Strand látogatottságával is elégedett.

Az idei évre vonatkozó tervezést jelentősen befolyásolta a tavalyi infláció s az, hogy még nem tudják, mennyi állami támogatással számolhatnak. Tavaly 148 millió forinttal segítette az állam a tevékenységüket. A cég idén a költségek mintegy 20 százalékos növekedését vetíti előre, amiben nagy szerepet játszik a gazdasági szférát érintő vízdíjemelés. A belépőárak emelésével, a szolgáltatások bővítésével és a látogatószám növekedésével kívánják a tervezett bevételeket elérni, s állami támogatást ebben az évben is várnak.