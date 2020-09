Halálos iramban a 74-es főúton Zalaegerszegnél: ez az autós karcolta a kétszázat

A ROADPOL által koordinált közlekedésbiztonsági napok keretében a zalai rendőrök is kiemelt figyelmet fordítottak a gyorshajtókra.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2020. szeptember 14-e és 20-a között Focus on the road – Figyelem az útra elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozott. A ROADPOL közlekedésbiztonsági napok keretében szeptember 17-én Magyarország teljes területén koordinált sebességellenőrzést végzett a rendőrség, így Zala megyében is kiemelt figyelmet fordítottak a gyorshajtókra – írja a police.hu.

A sebességellenőrzések célja a balesetveszélyes útszakaszokon szabálytalanul, a közlekedés szabályait figyelmen kívül hagyó, felelőtlen közlekedők közúti forgalomból való kiszűrése, a sebességtúllépések visszaszorítása, ezáltal a közúti közlekedési balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonsági helyzet javítása.

Egy híján 200 km/h sebességgel közlekedett egy autós Zala megyében, a 74-es főútvonal 37-es kilométerszelvényénél, Zalaegerszeg térségében 2020. szeptember 17-én délután, veszélyeztetve ezzel a közlekedésben résztvevőket. A sofőrrel szemben az egyenruhások közigazgatási bírságot, és előéleti büntetőpontokat szabtak ki.