Keszthely

Többlettámogatást kapott Keszthely - Plusz 30 millió forint az uszoda működtetésére

Többlettámogatást kapott Keszthely az uszoda működtetésére, így a tervek szerint egész évben nyitva lesz a létesítmény – olvasható a Zalai Hírlapban. Manninger Jenő polgármester bejelentette: 30,8 millió forintot kap Keszthely a kormánytól, hogy a sportlétesítmény idei, megnövekedett energiaköltségeit finanszírozni tudja. A döntés indoka a magas színvonalú egyesületi és oktatói munka volt. A többlettámogatás dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárnak és Nagy Bálint közlekedési államtitkárnak, a térség országgyűlési képviselőjének is köszönhető – szögezte le Manninger Jenő, hozzátéve: eddig is szerették volna egész évben nyitva tartani az uszodát, amelynek most már az anyagi háttere is megteremtődött.

A Balatoni Múzeum kapta idén a Pro Cultura-díjat

A Himnusz születésének 200. évfordulóján átadták Keszthelyen a Pro Cultura-díjat, amelyet ezúttal a 125 éve alapított Balatoni Múzeum kapott- olvasható a Zalai Hírlapban. A rangos, két évtizede alapított elismerést ezúttal Németh Péter igazgató vette át Manninger Jenő polgármestertől és Csótár Andrástól, az emberi erőforrások bizottságának elnökétől. A város első embere a Keszthelyhez köthető évfordulós személyiségekről is megemlékezett, köztük a 200 éve született Petőfi Sándorról, aki felesége, Szendrey Júlia révén kötődik a Balaton fővárosához, illetve Kacsóh Pongrácról, aki a nyugat-balatoni településen írta meg a János vitéz című daljátékát. Ünnepi beszédében Csótár András a kultúra nemzetmegtartó szerepéről beszélt, kiemelve az anyanyelv s a meglévő értékek, kincsek megőrzésének, továbbadásának fontosságát. A keszthelyi ünnepen a Hevesi Sándor Színház művészei léptek fel, s megnyílt a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete keszthelyi csoportjának Petőfi 200-emlékkiállítása.