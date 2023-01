A zalaegerszegi Vizslaparkban megrendezett játékban a gyerekeknek meg kellett találniuk a szerető gazdára váró plüssállatokat, amiket haza is vihettek. Azok a lurkók, akik pedig fényképet készítettek a sikeres állatmentésről, és beküldték a szervezőknek, a héten ellátogathattak a főkapitányságra a szüleikkel. Itt módjuk volt közelebbről is megismerkedni a rendőrség munkájával. Láthatták a technikai eszközöket, járműveket és találkozhattak a szolgálati kutyákkal is.