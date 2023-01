Az országos programot öt évvel ezelőtt a Jane Goodall Intézet, a KÖVET Egyesület, az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet közösen hirdette meg. Az együttműködő szervezetek kampányának célja, hogy minél több adatmentes, már nem használható mobilkészüléket, GPS-t vagy táblagépet, és ezekhez használt töltőket vegyenek át adományként. Elősegítve a körforgásos gazdaságot, és segítve ezáltal a kongói főemlősök élőhelyének megmentését és a helyi közösségek életét.

- Már szinte a kezdetektől csatlakoztunk a programhoz, hiszen minden célkitűzésével azonosultunk - fogalmazott Benke Dániel könyvtáros. - Ezáltal csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat, hiszen ezeket a készülékeket újrahasznosítják. A közös munka során megtudtuk: használt készülékek kincset rejtenek, többek között 17-féle fémet lehet visszanyerni belőlük, például aranyat, ezüstöt, palládiumot, rezet. A mobiltelefonok előállításához szükséges nyersanyagok, például a koltán bányászata Afrikában veszélyeztetett fajok (gorillák és csimpánzok) élőhelyét, fennmaradását és a helyi közösségek érdekeit fenyegetik. Ezt a folyamatot szeretnénk megfékezni, ha ugyanis a használt mobiltelefonokban található fémek újrahasznosítása nagyobb mennyiségben valósul meg, akkor az előállításukhoz szükséges ércek bányászata várhatóan csökkenhet, illetve a kampány segít tudatosítani a mobilokban rejlő értékeket.

Az öt éve indult gyűjtés óta országosan több mint 6 tonna eszközt sikerült összegyűjteni és újrahasznosítani. A 2022-es évben a "Passzold vissza Tesó!" program keretében a Halis-könyvtár 177 darab, 25 kilogramm mobiltelefont küldött vissza, mellyel nemcsak jelentősen túlszárnyalta a korábbi mennyiséget, hanem az intézmények versenyében győzött is. Benke Dániel szerint ez nem jelent mást, mint, hogy az olvasóik és látogatóik felmérték, milyen fontos, ha odafigyelnek a környezetükre. Köszönik mindenkinek, aki hozzájárult, hogy a világ egy kicsit jobb hely legyen. Ezzel az eredménnyel két előadást nyert a könyvtár és névlegesen egy árva csimpánzt is "örökbe fogadhat". Jó hír, hogy az akció az idén is folytatódik, s várják az elromlott, elavult mobilkészülékeiket a bibliotékába.