Pályázati támogatásokat felhasználva fejlesztettek Kustánszegen

Pályázatokon nyert támogatásokat felhasználva sikerült megoldani a csapadékelvezetést és út felújítását Kustánszegen – olvasható a Zalai Hírlapban. Erre 40 millió forintot nyert az önkormányzat a településfejlesztési operatív programból. A Jókai utcában a patakmedret tisztították ki, a Kossuth utcában az átereszek kibontásával, újraépítésével alakították ki a burkolt árkot előregyártott elemekből, ily módon a csapadék gyorsan eljuthat a kislengyeli patakba. A munkálatok részeként fedett, aszfaltozott területet alakítottak ki a polgármesteri hivatal előtt. Emellett idén sikerült felújítani a magyar falu programban elnyert 16,5 millió forintból a Dózsa György utcát 143 méter hosszban.

Adventi készülődés Kerkabarabáson

Advent első vasárnapját megelőző szombaton a helyi kultúrházba várták az érdeklődőket adventi készülődésre, ahol asztali díszt készíthettek a program résztvevői – tudósít a zaol.hu. Paál István polgármester elmondta, hogy évek óta hagyomány, hogy összegyűlik a falu apraja-nagyja ezen alkalomra, ahol az önkormányzat által biztosított alapanyagokból készítenek különféle díszeket, melyekkel aztán otthonukat csinosíthatják a karácsonyra készülve. Emellett készítettek 40 darab adventi díszt az önkormányzat által is, ezeket a település idősei kapják és a falugondnok viszi majd ki a házakhoz.

Süteményversenyt rendeztek Zalabaksán

Az elmúlt hétvégén tartották a második alkalommal meghirdetett Zalabaksa finomsága süteménysütő felhívás értékelését és eredményhirdetését a művelődési házban – írja a Zalai Hírlap. A felhívásra édes és sós süteményekkel, pogácsákkal lehetett nevezni egyéniben vagy csapatban. Kámán Lajos önkormányzati képviselő, falugondnok elmondta, hogy hagyományőrző céllal hirdették meg tavaly a süteménysütést, mely kedvező fogadtatásra talált. Idén 48 féle süteményt kóstolhatott a zsűri és a közönség, ebből 40 volt az édes és 8 a sós fajta. Győztest nem hirdettek, mindenki dicséretet, emléklapot és ajándékot kapott.

Mézeskalácssütő szakkörre várták az érdeklődőket Külsősárdon

Az elmúlt hét végén megtartották az első mézeskalácssütő foglalkozást Külsősárdon a faluházban. A Nemzeti Művelődési Intézet által indított szakkörök közt választható volt a mézeskalács sütés, a helyiek ehhez csatlakoztak – tudósít a Zalai Hírlap. Az első találkozón Káliné Kománovics Éva közművelődési szakember irányításával a hagyományos mézeskalács tésztájának begyúrása és kisütése volt a feladat, ami nem okozott nehézséget az ügyes háziasszonyoknak. A sütés megkezdése előtt a program lebonyolítói által ajánlott videót is megtekintették, majd a szervező intézmény által biztosított eszközök és alapanyagok felhasználásával láttak neki a munkának és el is készült több tepsi mennyiségben az édesség.

A szépkorúakat köszöntötték Tófejen

Tófej rendszerint november végére, december elejére teszi a helyi szépkorúak napját – írja a zaol.hu. Horváth Zoltán polgármester mindezt azzal magyarázta, hogy így egy másik fontos közösségi ünneppel, az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtásával tudják összekötni a programot. Így történt ez idén is, a köszöntőket, az ebédet, valamint a zömében helyi szereplők, illetve az Orfeum Vándorszínpad társulata által adott műsort követően a jelenlévők a közösségi ház udvarán hallgathatták meg a korábban a településen is szolgált Tüske József nyugalmazott esperes-plébános elmélkedését, amit a gyertyafény fénykapcsolása követett.

Elkészült Lasztonya adventi koszorúja

Számos megyénkbéli településhez hasonlóan a dél-zalai Lasztonyán is elkészült a falu adventi koszorúja – olvasható a zaol.hu hírportálon. A településhez vezető út menti területen a község lakóközösségének tagjai még péntek délután rakták össze a téli ünnepkör kezdetét jelző szimbólumot, majd szombaton innen indultak a közösségi házban megtartott szentmisére.

Jutottak érmek az esztendő végére is

Az év utolsó részében is aktívak voltak a tájfutók, köztük a zalai klubok képviselői – írja a Zalai Hírlap. Az esztendő utolsó országos bajnokságán is részt vettek, ahogy az országos pontbegyűjtő csapatbajnokságon is. Mindkét versenyt a Vértes északi lejtőin, Pusztavám térségében rendezték meg. Első nap az országos hosszútávú bajnokságra került sor. A Göcsej KTFE két szenior bajnoki címe mellett a TRIÓ Egerszeg ZTC két érme és a fiatalok előkelő helyezései kiemelkedő.