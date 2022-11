Tájfutás 1 órája

Jutottak érmek az esztendő végére is

Az év utolsó részében is aktívak voltak tájfutók, köztük a zalai klubok képviselői. Az esztendő utolsó országos bajnokságán is részt vettek, ahogy az országos pontbegyűjtő csapatbajnokságon is.

A fotón a a TRIÓ Egerszeg ZTC érmes utánpótlás csapatainak tagjai Forrás: ZTC

Mindkét versenyt a Vértes északi lejtőin, Pusztavám térségében rendezték meg. Első nap az országos hosszútávú bajnokságra került sor. A Göcsej KTFE két szenior bajnoki címe mellett a TRIÓ Egerszeg ZTC két érme és a fiatalok előkelő helyezései kiemelkedő. A zalaiak jobb eredményei. N18E: 4. Radó Gyöngyvér (TRIÓ Egerszeg ZTC), 7. Kolcsár Panna (TRIÓ Egerszeg ZTC) 11. Antal Sára (TRIÓ Egerszeg ZTC). N21E: 8. Takács Orsolya (Göcsej KTFE). N35A: 1. Császár Éva (Göcsej KTFE), 4. Bertóti Regina (Göcsej KTFE). N40A: 2. Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC), 5. Pap Viktória (TRIÓ Egerszeg ZTC). F14E: 8. Hegedős Márton (Göcsej KTFE), 11. Véber Dominik (TRIÓ Egerszeg ZTC). F16E: 7. Mézes Botond Csegő (Göcsej KTFE). F45A: 3. Sárecz Lajos (TRIÓ Egerszeg ZTC). F50A: 5. Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC). F60A: 1. Varga József (Göcsej KTFE). Szintén Pusztavám térségében, részben azonos terepen került lebonyolításra a pontbegyűjtő országos csapatbajnokság, melyen 329 csapat állt rajthoz. Ebben a versenyformában a kötelező ellenőrző pontok melletti további pontokat kell elosztani a csapat tagjainak, majd azokat érintve mielőbb teljesíteni a pályát. A zalaiak csapatok nagyszerűen „osztottak”, hiszen a hét bajnoki érem mellett további öt csapat végzett pontszerző helyen. Kiemelést érdemel a TRIÓ Egerszeg ZTC három utánpótlás leány csapata, hiszen a dobogóra várt ifjúsági leányok mellett meglepetésként az újonc- és a serdülő leányok is nagyszerű futással dobogós helyen értek célba. Dobogós és pontszerző zalai csapatok: N14A: 3. TRIÓ Egerszeg ZTC (Antal Katalin, Porgányi Emma, Várady Helka), 8. Göcsej KTFE (Pozsega Mira, Heim Sára, Dávid Júlia). N16A: 2. TRIÓ Egerszeg ZTC (Dóra Csepke, Molnár Csenge, Francsics Tamara), 8. Göcsej KTFE (Müller Sarolta, Schmall Kitti, Rako Paola). N18A: 3. TRIÓ Egerszeg ZTC (Antal Sára, Kolcsár Panna, Radó Gyöngyvér). N21E: 5. Göcsej KTFE (Pózna Anna Ibolya, Takács Orsolya, Jessica Söll Vander). N105A: 3. Göcsej KTFE (Császár Éva, Szivák Ildikó, Bertóti Regina). N125A: 2. TRIÓ Egerszeg ZTC (Sárecz Éva, Pap Viktória, Porgányiné Henrich Piroska). F18A: 5. Göcsej KTFE (Mézes Botond Csegő, Czigány Mátyás, Hegedűs Márton), 6. TRIÓ Egerszeg ZTC (Kovács Zsolt, Hörcsök Máté, Tompos Gábor). F145A: 2. TRIÓ Egerszeg ZTC (Sárecz Lajos, Mitró Zoltán, Fehér Ferenc). F165A: 3. Göcsej KTFE (Germán-Salló Zoltán, Varga József, Mézes Tibor Sólyom).

