Az elmúlt két évben elért eredményekhez hasonlóra nem volt példa, fogalmazott Bécs Tiborné polgármester, amikor minap települési vezetők körében összegzést tartott. Lapunkban már beszámoltunk néhány fejlesztésről, amely eddig a 130 millió forintot meghaladó pályázati támogatással valósult meg. Ez sorába tartozik a csapadék elvezetésének kiépítése, ami a megváltozott időjárás, a gyakoribb villámárvizek miatt különös jelentőséggel bír. Erre 40 millió forintot nyert az önkormányzat a településfejlesztési operatív programból. A Jókai utcában a patakmedret tisztították ki, a Kossuth utcában az átereszek kibontásával, újraépítésével alakították ki a burkolt árkot előregyártott elemekből, ily módon a csapadék gyorsan eljuthat a kislengyeli patakba. A munkálatok részeként fedett, aszfaltozott területet alakítottak ki a polgármesteri hivatal előtt. Emellett idén sikerült felújítani a magyar falu programban elnyert 16,5 millió forintból a Dózsa György utcát 143 méter hosszban és 3-4 méter szélességben mégpedig olyan teherbírással, ami által a mezőgazdasági gépek is használhatják. A polgármester szólt arról is, hogy a beruházásokon túlmenően egyéb feladatokra is kaptak támogatást, például a kulturális munkatárs bérének támogatására 3,5 millió forintot. A megyei önkormányzat 300 ezer forintos hozzájárulásával rendeztek szüreti felvonulást, további egymillió forint anyagi hozzájárulást nyertek farsangi és nőnapi programjaik megrendezésére. A szociális tűzifa beszerzéséhez is érkezett támogatás, 37 családon tudnak ily módon segíteni, és itt említhető meg, hogy ősszel 54 gyermek kapott 10-10 ezer forintot, csökkentve ezzel a családok tanévkezdéssel kapcsolatos kiadásait.

A magyar falu program sikertörténet, ezt a pályázati tájékoztató kapcsán Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos fogalmazta meg. Az előfinanszírozott támogatást nyújtó program jelentős mértékben hozzájárult az elmúlt években a vidék fejlődéséhez, tette hozzá. Ennek eredményeit jelzi az is, hogy a községekben elfogytak az eladó házak, építési telkek, mert újra kedvelt lakóhellyé váltak a falvak, mondta.