Te hol hordod a maszkodat?

Jó ideje figyelem az emberek maszkhordási szokásait. No nem azt, hogy kilóg-e az orruk a textilből vagy sem, hanem hogy honnan veszik elő a mostanra ruhatárunk alapdarabjává vált védőfelszerelést.

Van, aki hanyagul a farzsebébe gyűri, más gondosan összehajtogatva a szíve fölötti ingzsebbe rejti, s van, aki az álla alá leeresztve hordja álló nap, hogy mindig és azonnal kéznél legyen, ha szükség van rá.

Ismerek olyat, aki a kocsi kesztyűtartójában pihenteti, és persze rendre ott is felejti, s mivel a szabályok szigorúak – az orrig húzott sál és a garbó már nem megoldás, a visszaút nem megspórolható. Nem baj, legalább addig is mozog. Más a retikülje rejtett bugyraiban viszi magával nap mint nap, használat előtt kétségbeesett kutatóexpedíciót indítva a különféle fakkok, zsebek, cipzárak rengetegében, piperecikkek, kulcscsomók, iratok, igazolványok és még ki tudja, mi minden közt kutakodva. Olyat is láttam már, aki emiatt késte le a helyi járatot – pedig az a fránya maszk ott lapult a kis oldalsó rekeszben.

A barátnőm komoly koncepciót dolgozott ki ez ügyben. A frissen mosott, fertőtlenített, sőt vasalt(!) maszkok (mindig több van nála) külön-külön zacskóba kerülnek, majd úgy a táska egy erre a célra elkülönített fakkjába, s a használtak egy szintén erre a célra fenntartott oldalsó zsebből kerülnek a mosógépbe vagy a kukába – utóbbival megszakítva az örök körforgást. (Megjegyzem: szakértők szerint ez a helyes „maszkhordási” technika.)

Van még a csuklóra s a táska pántjára rögzített és a biciklikormányra akasztott verzió, és persze a fülön függő, tarkón pihenő változat – ha a bézbólsapkát lehet így, a maszkot miért ne?!

S persze létezik a mindig mindenre felkészült típus, akit nem lehet zavarba hozni: maszk a zsebben, a táskában, a kesztyűtartóban és az ülésen s még az arcon is. De a legérdekesebbet egy falusi templomban láttam. A néni, aki mellettem ült a padban, egy kis műanyag vödörből vette elő a nejlonzacskóba gondosan becsomagolt egyszer használatos maszkot, amelyen látszott, hogy jó pár szentmisén szolgált már.

S bár az utcán még nem találkoztam ilyennel, a kedvenc ruhamárkám hirdetésében már igen: – a szemüveg mintájára – létezik nyakba akasztható változat. Még barátkozom a gondolattal, de azt hiszem: ez lesz az én utam. Egy trendi duplafalú maszkkal, pláne, ha akasztós, csak nyerhet az ember, nem?! – ürügyet a shoppingolásra mindenképp.

Na és te – hol hordod a maszkodat?