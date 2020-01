Mi a francia nők titka?

A világ gyakran csodálja a francia nőket, akiknek a stílusuk kifejezi egyéniségüket, tapasztalataikat, világukat. Vajon mi a titkuk, mit tanulhatunk tőlük? Lássunk néhány tippet!

Csak azt a ruhát veszik meg, amelyet szeretnek. Nem érdeklik őket az aktuális trendek, nem cserélik le minden szezonban a teljes ruhatárukat. Kizárólag a szívükre hallgatnak, és csak azt veszik meg, amelyhez érzelmileg is kötődni tudnak, illetve amely beleilleszthető a saját stílusukba és meglévő ruhatárukba. Persze bizonyos alapdarabok jó, ha ott vannak a szekrényben.

Ne figyeljék a méretezést! Sok ruhagyártó cégnél évről évre változik a mérettábla, amelyet az aktuális modelljük alapján határoznak meg. Ha tavaly még jó volt az M-es méret, de idén már L-es kell, nem biztos, hogy önnel van a baj. A jó ruha ápol és eltakar: hangsúlyozzák, de ne „pakolják ki” alakjuk előnyös vonalait, miközben fedjék el hiányosságaikat. Figyeljenek a részletekre is! Az ápolt kéz és láb, no meg a stílusban és színben is jól megválasztott frizura sokat dob a megjelenésen. A francia hölgyek sosem szapulják magukat, pláne nem nyilvánosan. Nem panaszkodnak arra, hogy híztak pár kilót, nem volt idejük sminkelni, nincs egy göncük se. Vagy jót mondanak magukról, vagy csendben maradnak. Ugyanakkor megfelelően fogadják és kezelik a kapott bókokat. Ha valaki megdicséri őket, nem ellenkeznek, nem hitetlenkednek, csak mosolyognak, nyugtázzák a hallottakat, majd megköszönik a kedves szavakat. Negyvenen túl vagy afelé haladva a legtöbbünk már tisztában van önmagával, az adottságaival. A feladat ezek után már csak az, hogy ezt konvertáljuk a megjelenésünkbe is.