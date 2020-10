Kitakarították a pózvai városrészt

A pózvaiak lelkes csapata munkával ünnepelte idén az 1956-os forradalmat, az eső áztatta előző szombatról október 23-ra halasztották a városrész nagytakarítását, a közterületek szépítését.

A pózvai Összefogás Egyesület a településrészi önkormányzattal, a Pózváért Alapítvánnyal és a polgárőr egyesülettel karöltve immár 4. éve szervezi a városrész környezetvédelmi programjait.

– Eredetileg tavaszi nagytakarításként indult az akció, idén a pandémia miatt szenvedett halasztást, de most ugyanolyan aktuális. Az első két évben elég embert próbáló feladat volt rendbe tenni a parkok, a temető környezetének növényzetét, de a rendszeres karbantartás meghozta az eredményét, most már csak egy keveset kellett igazítanunk a fákon, a díszbokrokon. Mintha a szemét is kevesebb lenne, bár a városrész keleti feléből most is talicskaszám hordták be a fiatalok az elszórt hulladékot, amiből délelőtt egy egész konténernyi összegyűlt – magyarázta Tanainé Farkas Zsuzsanna, az Összefogás Egyesület elnöke.

Arra külön büszkék lehetnek a pózvaiak, hogy sok gyerek és fiatal is részt vett szemétszedésben, s amíg a takarítóbrigádok szorgoskodtak, Somogyi Ferencné, Megyer Csaba és Tomposné Molnár Tímea a közösségi ház udvarán nagy kondérban főzte a gulyást, aminek köszönhetően a környezetszépítő munkát közös ebéddel fejezhették be.