Idén is fazekasok fesztiválja Magyarszombatfán

A szokott gazdag tartalommal rendezi meg a 19. Nemzetközi Fazekas Fesztivál és Vásárt is a Vas megyei település. A négynapos esemény csütörtökön szakmai programmal kezdődik.

Ekkor népi iparművészeti termékek minősítését tartják, másnap „Az én kerámiám, az én világom” címmel konferenciát rendeznek. Szombattól már a közönséget is várják, a programot – az elmaradhatatlan kézműves vásár és a fesztivál egyik leglátványosabb eleme, a mesterek korongozóversenye mellett – kulturális, hagyományőrző, örökségvédelmi és gasztronómiai tartalommal is igyekeznek megtölteni. Szombaton délelőtt helyi ízek főzőversenye zajlik, továbbá mesterségbemutatók kínálnak korongozási lehetőséget az érdeklődőknek is. Az Őrállók Alapítvány történelmi játékokkal készül. A műsorban a Folkbeat zenekar és a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes működik közre, este pedig látványégetésre is várják az érdeklődőket, az edényeknek különleges mázfelületet adó olajraku technikát mutatva be.

Vasárnap hasonló kézműves programok mellett a műsorban a Fergeteg és a Szökős Néptáncegyüttes, a Gencsapáti Hagyományőrző Táncegyüttes, valamint a Vasi Kislegényczéh lép fel.