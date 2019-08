Visszautasíthatatlan ajánlattal vigasztalnák Donald Trumpot

Belga flamand politikusok felajánlották Belgium vallon vidékeit Donald Trump amerikai elnöknek egy euróért – jelentette csütörtökön este a Fox amerikai televízió.

A tréfának szánt ajánlatot az Új Flamand Szövetség nevű flamand konzervatív párt ifjúsági szervezete tette.

„Kedves Donald Trump elnök, egy euró és Vallónia az öné. Jelentkezzen nálunk” – írták Twitter-üzenetükben.

Dear President @realDonaldTrump, one euro and Wallonia is yours. Call us. #GreenlandIsNotForSale pic.twitter.com/jcghgrTuRa

— Jong N-VA (@Jongnva) August 21, 2019