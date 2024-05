Így foglalhatnánk össze a Kerkaszentkirályon vasárnap megtartott kiállítás megnyitóján elhangzott beszédeket. A határ menti település természetházában ugyanis egyszerre négy csoport munkáit tekinthették meg az érdeklődők. A Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott A szakkör program részeként immár harmadik éve folytatnak vesszőfonást a községben, ehhez csatlakozott most a szövés kereten tevékenysége, míg önszerveződő csoportként az öt főből álló Kerka Hímzőkör, illetve a szintén ötfős mandalafestő csapat is működik Kerkaszentkirályon.

Köszöntőjében Pál Zoltán polgármester kiemelte: Kerkaszentkirályon már azt megelőzően is volt hagyománya a kézműves-tevékenységeknek, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet elindította volna az egész országban nagy sikert aratott szakköri programját, hiszen a Kerka Hímzőkör tagjai már évekkel előtte is alkottak. Emellett méltatta azt a minőségi munkát, amit a csoportok tagjai végeznek, s mint fogalmazott: időnként szükség van arra is, hogy megmutassák tevékenységük eredményeit.

Devecz Zsuzsanna, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke szintén kiemelkedőnek és magas színvonalúnak nevezte azt a szakmai munkát, ami a kerkaszentkirályi csoportokat jellemzi, legyen szó akár a hagyományos népművészetről, akár más alkotómunkákról, például a polgári kézművességről. Emellett felajánlotta a folytatáshoz egyesületük szakmai segítségét s lehetőségeik szerint akár anyagi támogatását, hiszen fontosnak tartják, hogy a már elindult közösségek tagjai a továbbiakban is együtt maradjanak, illetve kitartsanak a népművészeti tárgyalkotás területén.

Sági-Világos Diána, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatóhelyettese többek közt arról beszélt, hogy az intézményük által támogatott szakköri tevékenységek során készült termékek nem csupán a kézművesek tehetségét és szorgalmát tükrözik, hanem a közösség erejét, valamint az összetartozás érzését is. A kiállítással egyszerre ünnepeljük a múltunkat és jelenünket, ugyanakkor a hagyományok továbbörökítésével a jövőbe is tekintünk.