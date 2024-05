A ballagás felemelő pillanatai után kemény napok jönnek a következő hetekben a végzős diákok számára. Hétfőn elkezdődött az érettségi. Ezzel a nappal már nem a szokásos munkahét indult, hanem az érettségi vizsgák sikerében bízva egy eddig még nem ismert kihívás. Nekem úgy tűnt, mintha az osztályterem is megváltozott volna. Más érzéssel ültem be az iskolapadba, izgalommal várakozva a többiekkel a vizsgatételekre. Aztán kezünkbe vettük a tollat és ráfeküdtünk a feladatsorra tanáraink megértő, de figyelő tekintete mellett. Az első papírra vetett mondattal elindultunk céljaink elérése felé. „Valete!” – jut eszembe erről a ballagáskor is használatos latin kifejezés. Bárhogy is alakul az élet: „Éljetek boldogul!”