A meseíró-mesemondó versenyre 18 alkotás érkezett be 6 iskolából. A 3-4. osztályosoknak most is öt szereplőt, egy lány-fiú ikerpárt, egy kertészt, egy sünit, egy aranyalmát termő fát és egy mesekönyvet kellett beleszőni meséjükbe. A műveket a háromfős zsűri már előzőleg elolvasta, értékelte, mondta el Kaponya Edit, az alsó tagozatos magyar nyelvi és irodalmi tanári munkaközösség vezetője.

A meseíró verseny zsűrije (b-j): Takácsné Giczi Hajnalka, Tóth Renáta és Budai Tiborné Terike

Fotó: Antal Lívia

A versenyen a meseírók többsége maga adta elő történetét, illetve egy felkért társuk, ami szintén beleszámított az eredménybe. A zsűri tagjai Budai Tiborné Terike, az Ady-iskola nyugdíjas tanítója, Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója és Takácsné Giczi Hajnalka, a megyei könyvtár gyermekkönyvtári munkatársa voltak.

Az első helyezett Glynn-Veisz József meseíró és Geiger Zalán mesemondó lett a Liszt-iskolából, ők a közönségdíjat is elnyerték. A második helyen végzett Csiszár Julianna Léda az Izsák-iskolából. A harmadik helyen Kámán Bulcsú a teskándi iskolából, valamint Egyed Adél meseíró és Kustán Lilla mesemondó a gellénházi iskolából osztozott. A zsűri különdíját Soldatic Zoé Luna érdemelte ki az Adyból.

21 „kistudor” vett részt a matematikai versenyen

Fotó: Antal Lívia

A matematikaversenyen 7 zalaegerszegi iskolából 21 gyermek vett részt. Logikai, tesztes jellegű, valamint kifejtős feladatokat kellett megoldaniuk, mondta el Fábián Márta, az alsós reál munkaközösség vezetője. A másodikasok számára meghirdetett versenyt Kovács Máté nyerte meg a Petőfi-iskolából, második lett Odonics Dóra az Eötvös-iskolából, és a harmadik helyen végzett Ódor Zente a Dózsa-iskolából. Mindkét verseny résztvevői emléklapot, irattartót és csokit kaptak, a helyezettek utalványt, illetve könyveket.