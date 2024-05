A program tizenhat esztendővel ezelőtt, 2008-ban indult – a helyi családok megbecsülésének, köszöntésének szándékával. A kezdeményezés később folyamatosan bővült, s mára oda jutott: a zalaapáti ifjak születésükkor – anyák napján és Szent Család vasárnapján –, majd a bölcsődébe-óvodába lépéskor, a helyi iskolába való beíratásukkor és ballagásukkor összességében 140 ezer forintot kapnak.

– Ennek is része van abban, hogy nő Zalaapáti lakossága, az elmúlt mintegy két évtizedben százzal emelkedett a település lélekszáma. Emellett az óvodába, iskolába beíratott gyermekek száma a mögöttünk hagyott 30 évben soha nem volt annyi, mint most – ismertette Vincze Tibor polgármester.

Vincze Tibor polgármester és Horváth Ferenc alpolgármester köszöntötte a település legifjabb polgárait

Fotó: Péter Béla Árpád

Előbbi intézmény minden csoportjába húsznál többen járnak, s betelt a minibölcsőde is. A Gábor Áron-iskolában pedig ősztől 29 elsős kezdi meg tanulmányait. A polgármester szerint az örvendetes tendenciában része van annak is, hogy az elmúlt esztendőkben a gyermekeket szolgáló oktatási-nevelési célú épületeket folyamatosan korszerűsítették, megújították, és ezek méltán váltak kistérségi központtá. Ennek eredményeként egyre többen költöznek a községbe, ahol manapság szinte nem találni üresen álló ingatlant.

– Mindenkinek, aki igazán jó helyre, nyugodt, csendes és biztonságos településre szeretne költözni, jó szívvel tudom ajánlani Zalaapátit – szögezte le a település első embere.

Tovább gyarapodik Zalaapáti, balról Cséplő Botond, Póczak Hanga, Erdős Antal Gábor és szülei

Fotó: Péter Béla Árpád

Vincze Tibor arról is beszélt, amióta elindult e családokat segítő, támogató program, több mint kétszáz gyermek született a faluban. Az első babák ma már középiskolába járnak, Zalaapátiban pedig abban bíznak: tanulmányaik után közülük sokan hazatérnek, itt rendezkednek be s alapítanak családot.

Ezúttal Póczak Hangát, Erdős Antal Gábort és Cséplő Botondot köszöntötték. Szüleik az oklevél mellett a helyi kézműves kör tagjai által készített mézeskalács szívet is hazavihették emlékbe: ezeken Zalaapáti ifjú polgárainak keresztneve olvasható.

A polgármester az ünnepségen úgy fogalmazott, „velük is többen s fiatalabbak vagyunk”. Arra hívta fel a figyelmet: a családnak igazi értelmet a nő és a férfi szeretetkapcsolatának gyümölcse, a gyermek ad, s aki vállalja, az Isten teremtő tervének részese, közreműködője.