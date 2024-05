Manninger Jenő kiemelte: a továbbiakban is minden segítséget megadnak az intézménynek, és megerősítette, hogy szükség esetén lakást is biztosítanak a hiányszakmákban dolgozóknak.

A polgármester még egy jó hírről beszámolt posztjában: minden esély megvan arra, hogy a hétvégi gyermekorvosi ügyelet kérdése is megoldódik, "hiszen már információnk van arról, hogy szervezik a Keszthelyi Kórházban a júniusi ügyeleti ellátást", írta a városvezető.