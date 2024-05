Alkotóházak konferenciája Zalaegerszegen

Tizedik alkalommal szervezett konferenciát a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete a hétvégén. A szervezet 2011-ben alakult Zalaegerszegen, így az éves vándorgyűlést újra itt rendezték meg, ahol többek között a kézműves és közösségi jó gyakorlatok, a szellemi kulturális örökség és a hungarikum törvény volt a téma. Pénteken vándorgyűléssel és a Vándorlegény kiállítással kezdődött a háromnapos rendezvény. Másnap Balaicz Zoltán polgármester és Kiss-Molnár István intézményegység-vezető köszöntötte a a résztvevőket, majd Szabó Zoltán etnográfus a Nyugat-Dunántúl pásztorművészetéről tartott előadást. Dr. Csonka-Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának igazgatója mutatta be az UNESCO által 2003-ban indított szellemi kulturális örökség rendszerét. A tizenkét évvel ezelőtt bevezetett hungarikum törvényről V. Németh Zsolt államtitkár, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos szólt. Minden egyes alkotóház és műhely sajátságos lehetőséggel és jellemzővel bír, s pont az egyediség miatt lehet leginkább tanulni egymástól különféle módszereket, jó gyakorlatokat, mondta Prokné Tirner Gyöngyi, az egyesület elnöke.

Gyereket a magasba! - flashmob a Napsugár Bölcsődében

Szombaton 11 órakor országszerte és határon túl is magasba emelték a gyerekeket azokon a településeken, amelyek csatlakoztak a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kezdeményezéséhez. Zalaegerszegen a Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület rendezésében ötödik alkalommal valósult meg a figyelemfelkeltő akció a Napsugár Bölcsődében. Az egyesület égisze alatt működő Zalaegerszegi Hordozós Klub tagjai is segítették a rendezvény lebonyolítását. A Napsugár Bölcsőde adta a helyszínt, dolgozói pedig biztosították a kézműves-foglalkozásokhoz szükséges eszközöket. A Zalai Kutyasuli két terápiás kutyával volt jelen. Borka bohóc invitálta a gyerekeket játékra, akiknek az Ady-iskolából és a Báthory-technikumból közösségi szolgálatot teljesítő diákok arcot festettek, csillámtetoválást és hajfonatot készítettek. A Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület a másnapi anyák napjára is gondolt, az anyukák mellett az apukák is kérhették a kéz-, illetve a fejmasszázst. Ezen kívül volt baba-mama jóga is.

Teljes hosszában megújul a Napsugár utca burkolata Nagykanizsán

Napokon belül elkezdődik a Nagykanizsa palini városrészében található Napsugár utca burkolatfelújítása. Az utca a város leginkább kátyús útszakaszai közé tartozik. Esőzések idején annyira felteltek a kisebb-nagyobb gödrök, hogy szinte lehetetlenné vált a gyalogos és a kerékpáros közlekedés. Dr. Erdős László önkormányzati képviselő több alkalommal is javaslatot tett az utca átfogó felújítására. A beruházás összege megközelíti a 24 millió forintot, mely összeget az idei költségvetésből biztosítja az önkormányzat. A munkálatok befejezése a hónap végére várható.

Keszthelyen 30 millió forintot fordítottak a belvárosi ingatlanra

Újabb közösségi ház újult meg Keszthelyen. A Szalasztó utcai épület rekonstrukciójára 30 millió forintot fordított a város az úgynevezett CLLD projekt részeként. A belvárosi épület „gazdája” a Család és Gyermekjóléti Központ, ám itt több civil szervezet is otthonra talált. A beruházás során nyílászárókat cseréltek, kifestették az épületet s a kivitelezők megújították a villamos hálózatot is. Minderre szükség volt már, hiszen a helyiségek állaga alaposan leromlott az elmúlt évtizedekben. Jakabfi László, a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője arról beszélt, itt a látás- és mozgássérültek s az autizmussal élők „találtak otthonra”, emellett ebben az épületben működik a Kolping Segítő Szolgálat, s ezekben a helyiségekben tartják a kortárssegítő foglalkozásokat is. A tervek szerint hamarosan a szülői csoportok is a belvárosi közösségi házban találkozhatnak, a fiatalokat pedig később díjmentesen használható wifi és más szolgáltatások várják majd. A rekonstrukciót a VÜZ Nonprofit Kft. munkatársai végezték, s hozzájuk sok önkéntes csatlakozott.