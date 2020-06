„Korona lett az euró helyett…” – Beszélgetés Ganxta Zolee-val, aki új, Dos Diavolos nevű formációjával járt Zalában

Letérdeltette a zeneipart a koronavírus-járvány, nehéz hónapokon vagyunk túl. Bennünket különösen súlyosan érintett, hiszen idén ünnepeltük volna a zenekar fennállásának 25 éves jubileumát, amire nagyon készültünk.

Zana Zoltán, alias Ganxsta Zolee fogalmazott így lapunknak, aki zenekara, a Kartel gitárosával, Takács Vilmossal együtt – mint a közelmúltban alakult akusztikus blues zenét játszó Dos Diavolos formáció – az elmúlt hét végén Zalaegerszegen és Körmenden lépett fel. Ganxsta nem titkolta, a koronavírus-járvány miatti korlátozások anyagilag is kellemetlenül érintették őt, hónapokon át nem tudtak koncertezni. Ugyan 500 fő alatti rendezvények már tarthatóak, de ennél nagyobb látogatottságú programok csak augusztus 15. után szervezhetőek.

– Az olyan tücskök, mint amilyen én is vagyok, majdnem megfeküdtek ettől – mondta kendőzetlen őszinteséggel a rapper. – Én sosem voltam gyűjtögető típus, ami bevételem volt, azt rendszerint el is költöttem. Úgy voltam vele, hogy tavasszal jön majd a koncertidőszak, ami aztán nyáron még inkább feldübörög, s nem lesz probléma, hiszen a Kartel folyamatosan koncertező zenekar, rengeteg fellépéssel. De lett probléma, mert arra senki nem számított, hogy 2020-ban a koronát vezetik be az euró helyett.

A zenekar ez évben ünnepli fennállása 25 éves jubileumát, aminek köszönhetően a legtöbb nyári fesztiválon főműsor­időben játszottak volna. Hogy ez mit jelent, annak érzékeltetésére egyetlen konkrétum: a soproni VOLT Fesztiválon például közvetlenül a világsztár Lenny Kravitz előtt zenélhettek volna.

– Ezek a lehetőségek végleg elszálltak – folytatta Takács Vilmos. – Jövőre már nem lehet 25 éves jubileumot ünnepelni. Mi még a szerencsésebbek közé tartozunk, hiszen tudtunk áthidaló megoldásokat találni. A közösségi oldalunkon létrehoztunk például egy zárt csoportot, amelynek némi anyagi ellentételezés fejében lehetett valaki tagja. Ezen a csatornán keresztül olyan extra tartalmakat igyekeztünk nyújtani, ami egy Kartel-rajongó számára érdekes lehet. Tehát nem kalapoztunk, hanem nyújtottunk is szolgáltatást a támogatásukért. Hálásak vagyunk annak a több mint hatszáz embernek, akik ily’ módon életben tartották a zenekart.

A Dos Diavolos formáció ugyan nem a karanténidőszak teremtménye, de a Kartel kényszerű leállása alatt Ganxstának és Takács Vilmosnak rengeteg ideje volt arra, hogy tovább bővítse azt a repetoárt, amiből a duó műsorát már korábban összeállították.

– Vilmos a rockzenei színtérről érkezett a Kartelbe, s a zenekar mellett van egy egyszálgitáros produkciója is, amivel rendszeresen fellép, különböző rock és blues dalokat, például Guns N’ Roses vagy Alice In Chains nótákat ad elő – magyarázta Zolee. – Egy alkalommal meghívott, hogy szálljak be, s énekeljem el a Danzig zenekar egyik dalát. A Danzig alapvetően egy ördögi rockzenekar, de ebben a dalában például blues elemek is találhatóak. Innen indult az ötlet, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy akusztikus formációt, ebből jött létre aztán a Dos Diavolos, amelynek tavaly decemberben volt az első fellépése. Nemcsak bluest játszunk, van ebben rocka­billy, punk és némi sleaze-rock is. Játszunk dalokat továbbá az én nagy kedvenceimtől, a Beastie Boystól vagy a House Of Pain frontemberétől, Everlasttól is, de a Kartel két olyan számát is átdolgoztuk, melyeknek szintén blues az alapja. Tudom magamról, hogy nem vagyok jó énekes, de azt a hangterjedelmet, ami egy Muddy Waters vagy egy Rolling Stones dalhoz szükséges, tudom hozni.

Zolee azt is elmondta: eleinte abban gondolkodtak, hogy Vilkó gitározik, ő pedig csak énekelni fog, ám egy alkalommal éppen Vilmos lakásán a kezébe akadt egy gitár, s spontán elkezdett játszadozni rajta. Zenésztársa akkor döbbent rá, hogy a rapper alapszinten ugyan, de gitározni is tud.

– Gyermekkoromban tanultam rajta játszani, de aztán hosszú ideig nem volt a kezemben a hangszer– folytatta Ganxsta. – Vilmos azonban megajándékozott eggyel, s ő lett a tanárom is. Ezért aztán van néhány dal, amibe én is beszállok. Olyan akkordokat fogok le, mint amiket Keith Richards a Rolling Stonesban. Mick Jaggerék anno úgy rakták össze a dalaikat, hogy bármilyen állapotban is van Keith, ezeket az akkordokat akkor is képes legyen hozni a színpadon. Én tehát azt a sutyerák részt gitározom, amivel teltebb hangzást tudunk adni a daloknak, amikor Vilmos szólózik.