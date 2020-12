ZTE KK: vereség Szegeden is....

A férfi kosárlabda NB I A-csoportjában a Zalakerámia-ZTE KK szombaton a Szeged vendége volt. Az első negyedben még szoros volt az állás, aztán a Szeged a második negyedben eldöntötte a mérkőzést, s onnantól a ZTE KK már csak futott az eredmény után...

Szeged – Zalakerámia-ZTE KK 97-83 (27-27, 31-18, 15-23, 24-15)

Szeged, zárt kapuk mellett.

Szeged: Govens 24/3, Kerpel-Fronius G. 4, Brown 14/12, Dzeletovic 25/21, Dickey 11. Csere: Kerpel-Fronius B. 8, Mayer A. 3, Keller I. 8/3, Olasz. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

ZTE KK: Duren 17/6, Bonifert 6/3, Delas 10/6, Szabó Zs. 13/6, Gleen 20. Csere: Vuko 9/3, Polster A. 3/3, Völgyi 2, Simon K. 3. Vezetőedző: Ante Nazor.

Szombaton olyan ellenfélhez látogatott a ZTE KK, amely ellen – természetesen jó játék mellett – esély látszott arra, hogy győzelemmel zárja a napot. A szegediek soraiban ott volt a korábbi egerszegi kedvenc Darrin Govens és a házigazda határozottabban kezdett, de aztán rendezte sorait a zalai együttes (12-12). A folytatásban is egymás mellett haladtak a csapatok, hol keményebb, hol szellősebb védekezés mellett, így viszonylag sok pontot hozott az első etap. Ez alapján teljesen nyílt mérkőzés ígérkezett a későbbiekben is, de aztán kezdtek elmaradni a zalai pontok… A másik oldalon Dzeletovic két hármasával ellépett a Szeged kezdett kicsúszni a ZTE KK kezéből a lehetőség a szoros állásra (38-28). Sőt, a hazai 14-1-es rohanás az első negyed játéka láttán teljesen meglepő volt, főleg úgy, hogy a ZTE KK öt perc alatt mindössze egy pontot ért el… Az egerszegiek teljesen elbizonytalanodtak, kaptak úgy is kosarat, hogy játékosaik a megszerzett labdánál egymást zavarták és úgy is az ellenfélnél kötött ki. Egy idő után Duren és Bonifert hármasával elkezdett megint zárkózni a vendégcsapat (47-37), de Dzeletovic hatodik (!) triplájával újra nőtt a különbség (53-39). A szerb magas ember hiba nélkül célzott a vonalon túlról és rendre tiszta helyzetet tudtak neki teremteni a társak. A ZTE KK csak futott az eredmény után, a Szeged pedig egyre magabiztosabb lett és ha nem eseik be Delas hármasa az első húsz perc végén, még nagyobb lett volna a hazai előny (58-45).

A második félidőben is a Szeged kezében volt az irányítás, Dickey már 12 lepattanónál járt Keller hármasával pedig húsz pontra nőtt a hazai előny (68-48). Hiába jött néhány távoli zalai kosár, szinte mindig válaszolt a házigazda, így ha csökkent is a különbség, túlzottan nem engedte közel a vendégeket, aztán a harmadik negyed végén egy jó sorozattal – és harcos játékkal – a ZTE KK öt pontra olvasztotta a különbséget (73-68). Ez alapján még izgalmas utolsó negyed ígérkezett, a zalaiak gyakorlatilag tíz ponton belül tartották magukat (77-70, 83-77), de igazából esélyük sem volt a győzelemre. A végére még nőtt is a különbség, de az megállapítható: ezzel a játékkal és védekezéssel nem csak az élcsapatok, de az elvileg hasonló játékerőt képviselő együttesek ellen sincs túl nagy esély nyerni…