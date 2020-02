Radó lőtt, Bőle kezdett az Újpest ellen, szerdán pedig jön a kupavisszavágó

Egy lépéssel megint közelebb került a ZTE FC élvonalbeli labdarúgócsapata legfőbb riválisaihoz, a Paks, illetve a Kisvárda együtteseihez. És ha úgy nézzük, akkor igazából már csak egy lépésre van a szombaton legyőzött (2-1) Újpesttől is, hiszen a négy pont különbség a lilák szempontjából nem éppen biztonságos távolság az egyik kieső helytől.

Emiatt is mondta talán szombaton este, a ZTE Arénában lejátszott összecsapás után Nebojsa Vignjevic, az Újpest vezetőedzője, hogy együttese „krízisben” van, de több szempontot is említett a megállapítás mellett. Például, hogy nem tudnak otthon játszani, de ami fontosabb, hogy nincs vezéregyéniség együttesében, s ennek tulajdonította, hogy a ZTE FC is a második félidőben már teljesen föléjük kerekedett.

A ZTE FC hívei erre mondhatják, ez legyen az Újpest baja, az ő gondjuk egészen más, hiszen az egerszegiek szeretnének bent maradni. Ehhez adott most reményt ez a győzelem, amivel persze még nem oldódott meg semmi, csak most biztatóbbnak látszik a jövő, mint volt akár csak egy hete is. Márton Gábor, a ZTE FC új vezetőedzője a találkozó után elmondta, hogy az érdemi munka most kezdődhet a csapattal, hiszen az elmúlt hét a kupameccsel együtt nem éppen az edzésekről szólt. Viszont azonnal a kezdőbe tette azt a Bőle Lukácsot, akit pénteken vett kölcsön a klub az FTC-től és egyetlen percet sem készült a csapattal. Bőle lapunknak elmondta, szombaton fél tízkor érkezett meg a zalai megyeszékhelyre, igazából senkit nem ismert. Azt kérdeztük a szakvezetőtől, nem vállalt-e túl nagy kockázatot Bőle csapatba állításával, illetve feltűnő volt, hogy a ZTE FC gyakorlatilag végig a földön akarta tartani a labdát.

– Természetesen ez tudatos lépés volt, hogy próbáljunk játszani, futballozni – válaszolta Márton Gábor. – Az rendben van, hogy Ikoba magas, de a többi támadónk nagyjából százhetven centi, márpedig így az ívelések csak esetlegesek lehetnek. Bőle Lukács olyan kvalitású játékos, hogy egy ilyen helyzetet meg tud oldani, és a többiekkel meg is oldották. Persze összeszokottságról szó sem volt, de Bőle valóban jó dolgokat csinált a pályán. Bemutatkozott a szintén pénteken kölcsönvett védő, Matija Katanec is, a Mezőkövesdről érkezett játékos csereként szállt be. Az a jövő zenéje, hogy ő érkezésükkel menynyiben alakul át a csapat, de vélhetően sok szerepet szán majd nekik a szakvezetés. A győzelem jól jött, ez vitán felül áll, és a ZTE FC elhiheti, hogy a meccs még nem lefutott. Azaz elérhető a bentmaradás, de nyilvánvaló, hogy az egerszegiek innentől még nem fognak minden meccset megnyerni. Nehéz sorozatot kezdtek, hiszen szombaton a Fehérvár FC-hez utaznak, majd egy hétre rá Mezőkövesdre, aztán március 7-én érkezik a Ferencváros. A következő három ellenfél pillanatnyilag dobogós, és ezzel mindent elmondtunk. Szerdán pedig hazai pályán jön a Magyar Kupa-visszavágó a legjobb nyolc közé kerülésért. A Lipóton elszenvedett 3-1-es vereség abszolút ledolgozható, és az NB III-as ellenféllel szembeni visszavágóról az Újpest ellen két gólt szerző, a meccs hősévé avanzsált Radó András is erről beszélt.

– El kell ismerni, nem nézett ki jól az a vereség, de lesz ugyebár egy visszavágó. Azt gondolom, hogy a 2-0, vagy egy nagyobb győzelem teljesíthető a csapat részéről, azt ugyanis ma is megmutattuk, hogy tudunk jól futballozni és nyerni – jegyezte meg Radó. A támadó egyébként azt még elmondta, hogy az első góljánál Nikola Mitrovic remek labdát adott neki, a másodiknál pedig, amikor elindult a kapu felé, hiába voltak előtte, úgy érezte, hogy van elég helye a lövéshez. Hát lőtt.