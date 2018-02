Labdarúgó Magyar Kupa: zalaiak a nyolcaddöntőben

Kupakeddel indul 2018 a zalai labdarúgásban. Az évben mostanáig az előkészületekkel törődő csapataink közül a ZTE FC és az UFC Nagykanizsa is pályára lép: előbbi a Puskás AFC-t (16 óra), utóbbi pedig a Békéscsabát (14) fogadja a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

Az első tétmérkőzés következik tehát Egerszegen is, ahol Artner Tamás vezetőedzőt először arról kérdeztük, miként értékeli a téli felkészülést. Annál is inkább, hiszen ő is a félszezonban érkezett, illetve a keret összetételében is voltak változások.

– Pontosan hat hetet készültünk együtt, szerencsére egyetlen edzést sem kellett elhalasztani – mondta a ZTE FC NB II-es csapatának szakvezetője. – Összesen 42 tréninget tartottunk és játszottunk 9 edzőmérkőzést. A fizikai felkészítés mellett arra is figyelni kellett, hogy sok új játékos érkezett, akiket be kellett építeni. A jó csapatok ellen jó meccseket játszottunk, a gyengébbek ellen viszont látszott, hogy vannak gondjaink felállt védelemmel szemben. A felkészülést sikeresnek érzem, kevés volt a sérült, jó a hangulat, de a tétmeccseken dől el, hogy valójában milyen is volt a munka.

– Koszó Balázs az utolsó pillanatban igazolt Győrbe. Ez váratlanul érte a szakmai stábot, hiszen az edzőmeccseken rendre az övé volt a jobbhátvéd poszt?

– Teljesen váratlanul ért minket. Valóban, vele két poszton is számoltunk, de nem érezte jól magát itt… Hosszú távon gond a távozása, de pótolni tudjuk őt is.

– Kupameccsel indítanak és egy NB I-es csapat ellen. Milyen eredménnyel lenne elégedett?

– Úgy tekintünk erre a fellépésre, mintha az első bajnoki mérkőzésünk következne. Tiszteljük az ellenfelet, de a Puskás FC ellen el akarjuk érni: minenki érezze, hogy mi vagyunk hazai pályán és ki akarjuk szolgálni a közönséget. Mindenki tisztában van azzal, hogy a rivális játékosállománya alapján is esélyesebb ebben a párharcban. Kedden azzal lennék elégedett, ha nem kapnánk gólt és olyan eredmény születne, amely után a továbbjutás csak a jövő szerdai, felcsúti visszavágón dőlne el.

A találkozóra a ZTE FC szezonbérletei érvényesek és kombinált jegy is váltható a Kisvárda elleni hétvégi bajnoki meccsel együtt.

A nagykanizsai labdarúgás történetében 26 évet kellett várni, hogy az idény második felének kezdete ismét a Magyar Kupáról szóljon. Az Olajbányász 1992-ben a legjobb 16 közé jutásért megrendezett körben a Videoton-Waltham legénységét győzte le 3-2-re, majd a Németh Lajos vezette csapat (benne többek közt Visnovics Lászlóval) a Moháccsal mérkőzött a legjobb 8 közé kerülésért. Ebben a fázisban kedden a Békéscsaba 1912 Előre lesz az ellenfél Kanizsán, az NB II 3. helyéről. A feladat nem kicsi, de a kanizsai tréner, Gombos Zsolt elárulta: legénysége várja már a találkozót.

– Nem beszélnék a konkrét taktikáról, de az nem titok: a középpályás védekezésünket igyekszünk megerősíteni – mondta a szakvezető. – A pontrúgásoknál a támadó és a védekező fázisban is figyelnünk kell. Olyan erős csapat ellen futballozunk, mely időnként akár három belső középpályással is támogathatja a csatárait.

A tréner gondolatai azt sugallják: alaposan felkészültek az ellenfélből.

– Videófelvételek segítségével tájékozódtunk elsősorban – folytatta Gombos Zsolt. – Tisztában kell lenni azzal, hogy két osztálynyi különbség van a csapatok között, és nem a mi javunkra. Az alap esetünkben a biztos védekezés lesz, de szeretnénk hatékony kontrákat vezetni. Ehhez jönne jól Péntek Adrián gyorsasága, akit a mérkőzésig igyekszünk bevethető állapotba hozni. Bátor játékra készülünk, elvégre mi játszunk hazai környezetben, és kérjük a szurkolók segítségét is!

A kanizsaiak akkor sem esnek kétségbe, ha kedden „hóhelyzet” lesz a térségben: várják az ellenfelet és a szurkolókat, hogy akár füvön vagy havon, de igazi kupahangulatban indulhasson útjára a labda 2018-ban.