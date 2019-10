Idény eleji formában is magabiztos zalai röplabdás siker

Hazai pályán, szomszédvári rangadóval és győzelemmel kezdte meg az új NB II-es röplabdaszezont a ZTE RK férfiegyüttese.

ZTE RK–SZOESE 3:0 (21, 22, 23)

Ostoros-csarnok.

ZTE: Gyenes, Bognár, Horváth R., Koós, Molnár, Németh. Csere: Légrádi (liberó), Karamán, Horváth H., Kovács. Edző: Domokos Lajos, Markó Gábor.

Hazai oldalon a sérülése után visszatérő Koós Krisztián, valamint Bognár Ákos is a kezdőcsapatban kapott helyet.

A mérkőzés elején jól kezdett a Szombathely, és a vendégcsapat négy ponttal el is lépett. Fokozatosan dolgozta le ezt a hátrányát a ZTE, és 12-12-nél érte utol riválisát. A folytatásban is lendületben maradtak a vendéglátók, és ellenfelüknek esélyt sem adva hozták az első játszmát. Szorosan alakult a második szett is, de sikerült végig irányítaniuk a történéseket a hazaiaknak. A ZTE RK egy-két pontnál sosem vezetett többel, de az előnyt nem adta ki a kezéből, s behúzta a meccset. Az utolsó játszmában már sokkal gördülékenyebben ment a játék hazai oldalon, de 24-20-nál pár apró hiba szorossá tette a végjátékot. Mely azonban így is ZTE-sikert eredményezett.

Domokos Lajos: „Idény eleji formát mutatott a csapat. Sokat kell még csiszolni a játékon, de a lényeg most a magabiztos győzelem. Egy jó rajt után a következő fordulókban már sokkal felszabadultabb játékot produkálhatunk.”