Díjazták a városkörnyéki tekebajnokság legjobbjait Lentiben

Véget ért az idei városkörnyéki tekebajnokság, nemrég kihirdették az eredményeket és díjazták a legjobbakat.

A bajnokság februárban rajtolt el, a mérkőzéseket a 22 nevező csapat a mumori Margaréta Tekézőben játszotta le. A járványhelyzet miatt két hónapra tavasszal felfüggesztették a bajnokságot, majd nyáron új sorsolással indult el újra. Az eredményhirdetést megelőzően a legjobb 12 igazolt, illetve amatőr játékosok egyéniben mérte össze tudását, ezzel lett teljes a végeredmény. A bajnokság lebonyolítását Lenti önkormányzata is támogatta.

– A leállás miatt kitolódott a bajnokság, az eredményhirdetés hetében még játszottak a csapatok mérkőzéseket – mondta Stángli Tibor technikai vezető. – A bajnokságban indult egy női csapat, illetve vegyes, melyben fiúk és lányok is gurítottak. Neveztek vegyes csapatok, melyekben amatőr és igazolt tekések is szerepelt, illetve tisztán amatőr együttesek. A végeredmény kihirdetésénél a vegyes (tehát igazolt versenyzőket is bevető), illetve a tisztán amatőr gárdákat, valamint a hölgyeket külön értékeltük. Nagy öröm, hogy ennyi együttes nevezett, voltak egészen kiváló és persze gyengébb teljesítmények. Nagy szó, hogy egyéniben az amatőrök most jobban teljesítettek, mint az igazoltak.

Hozzátette: a mumori tekéző kialakításával, a tulajdonos folyamatos együttműködésével újraindult a tekeélet Lentiben. A helyiek mellett több környező településről is indultak együttesek, így több mint 200 játékos kapcsolódott be a bajnokságba.

Stángli Tibor azt is elmondta, hogy az NB. II-es bajnokságban szereplő Lenti Teke Klub jelenleg a második helyen áll. A városkörnyéki bajnokság jövő évi kiírására is lehet hamarosan nevezni, ha a vírushelyzet lehetővé teszi, akkor februárban újra pályára léphetnek a csapatok. Ezt megelőzően pedig téli kupát szerveznek a tekéseknek.

Ami az eredményeket illeti: az igazolt játékosok alkotta csapatok közt első lett a HTT, az amatőr csapatok közt a Sördögök. Díjazták a nők között a „Született feleségek” csapatát, a legjobb újonc a Vendéglátósok csapata lett. Egyéniben az igazolt játékosok közt első lett Tamás Renátó (Bükkös Bt.), az amatőrök közt Balogh László (Margaréta). A nők közt az egyéni versenyt Simon Ágnes (IPA Lenti) nyerte.

A díjakat Horváth László polgármester és Monostori Anita, a megyei tekeszövetség elnöke adták át.