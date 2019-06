A Hévíz SK (be)ugrásra készen várja az MLSZ felkérését

A megyei bajnokságot nyert Hévíz SK labdarúgócsapata ugyan elbukta a Balatonlelle elleni osztályozót az NB III-ba jutásért, de „megüresedett” egy hely a harmadik vonal mezőnyében, és az a fürdővárosiaknak kedvez. A Hévíz SK elnöke, Szabó Imre elmondta: most ki kell várni azt a folyamatot, ami ilyenkor szükséges az MLSZ részéről, hogy a feltöltési lista éléről felkérjék csapatukat az indulásra.

A héten már foglalkoztunk a kérdéssel, hogy miként juthat mégis a hazai labdarúgás harmadik vonalába a Hévíz SK, hiszen a csapat a feltöltési lista első helyére került az osztályozók után. Már ezek lejátszása előtt lehetett tudni, hogy a mezőnyben van két-három csapat is, melyeknek az indulása kérdéses az NB III-ban. Aztán mindez „élesedett”, amikor a Keleti-csoport 8. helyezettje, a Nyírbátor csapata a hétfői határidőre nem küldte el nevezését az MLSZ-nek (már májusban kiderült, hogy a csapat komoly anyagi gondokkal küzd), így nem lesz tagja az NB III-as mezőnynek.

Ahogy korábban megírtuk, az MLSZ feltöltési listáján a Hévíz az első, így őket illeti meg, hogy felkérjék az NB III-as indulásra. A Hévízieknél egyelőre óvatosan fogalmaznak, bár Szabó Imre klubelnök érdeklődésünkre elmondta: informálisan már tájékozódtak és készen állnak a harmadik vonalban való indulásra.

– Természetesen mi is utánanéztünk annak, hogy mi a menete a felkérésnek és legkorábban jövő hétfőn kérhetnek fel bennünket hivatalosan az NB III-as tagságra – mondta el megkeresésünkre Szabó Imre. – A Nyírbátor nem adta be a nevezését, a szövetség szerdán küldte ki – természetesen csak azoknak, akiknél szükség van erre – a nevezéssel kapcsolatos hiánypótlást a csapatoknak. Ezeknek most pénteken 12 óráig kell visszaérkezniük, hétfőn pedig elbírálják ezeket.

A jövő héten a csapat tagjaival is elkezdik a beszélgetéseket a folytatásról

Megkérdeztük, hogy a Hévíz nevezett-e, ám Szabó Imre elmondta: addig, amíg nincs jogalapjuk erre, ezt nem tehetik meg. Ám természetesen úgy készülnek, hogy az NB III-ban folytatják.

– Meg kell várnunk a szövetség hivatalos felkérését, addig semmit sem tehetünk – mondta el a klubelnök. – De minden elő van készítve a nevezéshez, ehhez rendelkezésre áll a szükséges adminisztrációnk. A csapat most pihen, de a jövő héten elkezdjük a beszélgetéseket az érintettekkel a folytatásról.

Damina László vezetőedzővel is beszéltünk, aki elmondta: a csapat tagjai közül senki nem jelezte távozási szándékát. Erősíteni persze majd kell az NB III-as szereplésre, de ő is úgy fogalmazott: előbb megvárják az MLSZ hivatalos értesítését.