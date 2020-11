A bajnokit is az Alba Fehérvár nyerte a ZTE KK ellen

Hétfőn este Zalaegerszegen kezdte meg heti sorozatát a Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda együttese, hiszen ezen a héten három mérkőzés vár rá.

Hétfőn a 2. fordulóból elhalasztott, Alba Fehérvár elleni találkozóját pótolta Ante Nazor együttese, amely a múlt heti edzőmérkőzéshez hasonlóan a bajnokin is vereséget szenvedett a fehérváriaktól.

Zalakerámia-ZTE KK – Alba Fehérvár 79-97 (17-26, 28-25, 18-25, 16-21)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mellett. Jv.: Praksch, Söjtöry, Nagy V.

ZTE KK: Duren 16/6, Bonifert 8, Delas 22/9, Vuko 17/3, Gleen 5. Csere: Plézer, Völgyi, Szabó Zs. 9/3, Simó, Csuti. Vezetőedző: Ante Nazor.

Alba Fehérvár: Turner 17/3, Curry 22/9, Lukács 15/6, Ahmad 10/3, Davis 18/3. Csere: Omenaka 7, Takács Ma. 3/3, Takács Mi. 1, Balsay, Kass 3/3. Vezetőedző: Forray Gábor.

Kipontozódott: Gleen (31.).

Hat napon belül másodszor találkozott a két csapat, hiszen múlt kedden, ugyancsak Zalaegerszegen edzőmérkőzést vívtak, bár akkor még nem sejtették, hogy ilyen gyorsan újra összekerülnek. Azt a találkozót a fehérváriak 81-59-re megnyerték, s ahogy akkor, úgy hétfőn este sem lépett pályára hazai oldalon Simon Kristóf, aki továbbra is sérült, míg a vendégeknél Vojvoda Dávid. A válogatott alapembere ott ült a kispadon, de csak civilben, hiszen a múlt héten a válogatott, végül elhalasztott Eb-selejtezőire készülve ellentétes teszteket produkált, így a szlovéniai „buborékot” is korábban elhagyta.

Vojvoda nélkül is esélyesebbnek számított az Alba Fehérvár, a hazaiak mestere, Ante Delas pedig a találkozó előtt úgy fogalmazott: harcosokat akar látni a pályán. Az gyorsan kiderült, hogy erősebb kerettel bír a vendégcsapat, amely azonnal magához vette a vezetést és „ragaszkodott” is ehhez (13-22). Az Alba így már az első negyed végén megtehette, hogy egyszerre három, a fiatalszabálynak is megfelelő játékost tartson a pályán, a ZTE KK pedig küzdött, amivel a második negyed elején visszajött öt pontra (24-29). A válogatottól visszatért Szabó Zsolt pályára lépése ebben segített és a ZTE KK kezdte elérni azt a ritmust, amivel tarthatta a lépést a vendégekkel, így a különbség lényegesen nem változott: volt, hogy feljött a ZTE KK 2 pontra is, de a szünetre hatpontos vendégvezetést regisztrálhattunk.

Egy hárompontossal nyitotta a második félidőt a ZTE KK (pontosabban Delas), az éledő egerszegi reményekre pedig Curry pontjai volt a válasz. vagy éppen Turneré (57-65). A negyed végére hazai oldalon Gleen a kipontozódás határához érkezett, ami a védekezésben érintette hátrányosan a ZTE KK-t. Az Alba kihasználta gyorsaságbeli fölényét és ellépett 13 ponttal (63-76), ami ekkor már soknak tűnt. Az amerikai center gyorsan kiszállt a játékból, s úgy tűnt, hogy a zalai játékosok önbizalma is elszállt volna már. Rossz megoldásokat választottak, kevés vállalással, az Alba Fehérvárnak innentől már csak „le kellett hoznia” a meccset. Ami megtett, méghozzá simán, de eleve jobb csapat, ami a látottak alapján nem lehetett kétséges.