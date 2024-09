Beszélgetésünkhöz ezen a ponton csatlakozott Papp Zoltán, a ZTE TK elnöke, aki arról is beszámolt, hogy a hazai tenisz szövetségnél is elismerik azt a munkát, amit itt végeznek.

- Kiemelt utánpótlás klubként, utánpótlás bázisként tartanak számon bennünket - említette az elnök. - A nehéz gazdasági helyzetben nálunk is a hobbiteniszből érkező bevétellel is számolnunk kell és szponzorok segítségére is támaszkodhatunk. Arra pedig figyelünk, hogy saját forrásból minden évben próbáljunk fejleszteni a klubban. Korábban már elkészült a nyolc pályát övező kerítés cseréje, most pedig az öntözőrendszer cseréjét tervezzük elvégezni.

Itt, ezen a ponton aztán kiderült, hogy lehetnek újabb változások, méghozzá pozitívak a klub életében. Néhány éve egy 1,7 milliárd forintos projektet nyert el a ZTE TK, ennek részeként már elkészült a három, világszínvonal műanyag borítású pálya, melyeket 2021-ben adtak át. "Felmelegíthetik" ugyanis a tervezett fejlesztések ügyét, de erről

- Újra van remény, hogy ez a nagy projekt megvalósuljon, hiszen épp a minap kerestek meg a szövetségtől, hogy szeretnék felfrissíteni a korábbi programot, amiben mi is kedvezményezettek vagyunk - mondta Papp Zoltán. - Négy fedett pálya épülhetne meg és egy klubház, benne edzőtermekkel, amivel valóban egy olyan utánpótlásbázist alakíthatnánk ki, ami a térségben is egyedülálló lehetne. Illetve, annak is örülnénk, ha az eredeti projektnek egy módosított változata valósulna meg, hiszen azzal is előbbre tudnánk lépni.

Papp Zoltán szerint is az eredeti terveiknek megfelelően haladnak az utánpótlás-nevelés terén és maradnak is ezen az úton. Noha működik az iskolai és óvodai programjuk, de Bakos György azt még hozzátette az elmondottakhoz, továbbra is várják a 12 év alatti gyerekek jelentkezését, ha esetleg szeretnének jobban megismerni a tenisz sportággal.