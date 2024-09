- A vadak által okozott kár növekedésének okai rendkívül összetettek, mert a vadkár mértékét sok tényező befolyásolja: egyebek mellett valóban a vadállomány nagysága, összetételétele, a vadak élettere, az időjárási viszonyok, a termőhelyi adottságok, a vetésszerkezet, valamint a termesztett növénykultúra milyensége és annak fejlettségi állapota – sorolta az okokat lapunk érdeklődésére Sabján Krisztián - A legnagyobb vadkár elsősorban a kukoricát, a gabonaféléket és a repcét érinti Zala vármegyében. Ezekben a növénykultúrákban mind az apróvadak, mind a nagyvadak bőséges táplálékot találnak, és könnyen el is tudnak rejtőzködni.

Sabján Krisztián: a NAK többek között a Vadkár kiadványban ad tájékoztatást a vad által okozott károk kezeléséről

Forrás: NAK

Ott ahol védekezésként kerítés van, sokkal több a vadkár

- Régebben kevesebb helyen kerítették be a mezőgazdasági táblákat, így a vadak ugyan több helyen, de összességében egy-egy mezőgazdasági területen kevesebb kárt okoztak, a vadkár megoszlott az egyes területek között. A vadkár elleni védekezésként egyre több helyen telepített állandó kerítések vagy villanypásztorok eredményeképp a vadak élettere folyamatosan szűkül, és elsősorban azokat a növényállományokat éri a legnagyobb kár, amelyek nincsenek bekerítve. Így egyes mezőgazdasági területeken kisebb, míg más területeken a vadkár lokalizációja miatt sokkal nagyobb vadkár keletkezik. Megállapítható az is, hogy a vadak egyre inkább a lakott területek felé húzódnak, belterületi és zártkerti ingatlanokon is jelentős károkat okoznak.

Vadkár a kukoricában

Forrás: NAK

Közös területbejárás a vadkárkockázat megítélésében

- A vadkár megelőzésének közvetett és közvetlen eszközei vannak. Közvetett eszközként a vadállomány méretének szabályozásában szerepet játszik a vadászati hatóság, mely szükség szerint akár állományszabályzó vadászatot is elrendelhet. A közvetlen vadkármegelőzés az adott területen történik, ennek alapja a növénytermesztők és a vadászatra jogosultak közötti gondos tervezés, együttműködés és egymás gazdasági érdekeinek tiszteletben tartása. Érdemes a tavaszi, nyári, őszi vetés előtt, a téli időszak vége felé közös területbejárást tartani, ahol a felek a helyszínen beszélhetik meg egy-egy tábla vadkárkockázatát, a szükséges védekezési módokat, az ezekhez szükséges feladatok, költségek eloszlását.